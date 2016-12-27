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  27 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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На юге Казахстана стали активнее покупать недвижимость

CA-NEWS (KZ) - Высокий уровень цен не мешает росту активности на рынке жилья в Южном Казахстане — область входит в пятерку регионов Казахстана с самыми высокими ценами на жилье. Стоимость одного квадратного метра нового жилья в ЮКО составляет порядка 273 тысячи тенге, или на 9% выше среднереспубликанского уровня цен. Об этом сообщают аналитики Ranking.kz.

Несмотря на это, число сделок по купле-продаже квартир в регионе за год выросло на 14%, всего за 10 месяцев 2016 года в регионе было совершено 5,8 тысячи сделок.

«При этом доходы жителей региона по-прежнему одни из самых низких в Казахстане. Средняя зарплата в области — чуть больше $285, или на 33% меньше, чем в целом по РК. 

Аналитики отмечают, что единственной реальной возможностью для жителей ЮКО улучшить свои жилищные условия является кредитование через систему жилстройсбережений по Программе развития регионов 2020. Ставка по таким кредитам составляет 4% годовых.

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