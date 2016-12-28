РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял вице-премьера Узбекистана Рустама Азимова (фото)

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 27 декабря, президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял заместителя премьер-министра Узбекистана, сопредседателя Межправительственной комиссии Таджикистана и Узбекистана по торгово-экономическому сотрудничеству Рустама Азимова. Об этом сообщило НИА "Ховар".

Эмомали Рахмон назвал визит официальной правительственной делегации Узбекистана в Таджикистан важным шагом на пути дальнейшего развития и углубления межгосударственных связей.
Таджикистан положительно оценивает инициативу узбекской стороны по восстановлению авиасообщения между двумя странами, — отметил Рахмон, и добавил, что страна поддерживает дальнейшее улучшение отношений в вопросах восстановления участков железной дороги, снижения тарифов на железнодорожные грузоперевозки, повторного налаживания импорта и экспорта электроэнергии, расширения сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, отмены и упрощения визовой системы и решения пограничных вопросов.

Стороны обменялись мнениями по нынешнему положению и перспективам развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, транспорта и коммуникации, воды, энергетики, культуры, защиты границы, а также высказали конструктивные предложения по устранению препятствий на пути развития сотрудничества в этих сферах.

Была выражена уверенность, что в рамках работы Межправительственной комиссии Таджикистана и Узбекистана по торгово-экономическому сотрудничеству будут обсуждены важные и актуальные вопросы, предприняты эффективные шаги по нахождению новых путей дальнейшего развития межгосударственных отношений.

Emomali-Rahmon-i-Rustam-Azimov-1-1

Emomali-Rahmon-i-Rustam-Azimov-2

Emomali-Rahmon-i-Rustam-Azimov-3

Emomali-Rahmon-i-Rustam-Azimov-4

Emomali-Rahmon-i-Rustam-Azimov-5

Emomali-Rahmon-i-Rustam-Azimov-6

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Кийизбаева Жазгуль Ильичевна
статс-секретарь Министерства здравоохранения КР
Мамбетова Назира Исмаиловна
актриса, член правления Союза кинематографистов КР
Щербакова Наталья Анатольевна
директор школы-лицея №17 им. А.С. Пушкина
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com