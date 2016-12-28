Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял вице-премьера Узбекистана Рустама Азимова (фото)

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 27 декабря, президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял заместителя премьер-министра Узбекистана, сопредседателя Межправительственной комиссии Таджикистана и Узбекистана по торгово-экономическому сотрудничеству Рустама Азимова. Об этом сообщило НИА "Ховар".

Эмомали Рахмон назвал визит официальной правительственной делегации Узбекистана в Таджикистан важным шагом на пути дальнейшего развития и углубления межгосударственных связей.

Таджикистан положительно оценивает инициативу узбекской стороны по восстановлению авиасообщения между двумя странами, — отметил Рахмон, и добавил, что страна поддерживает дальнейшее улучшение отношений в вопросах восстановления участков железной дороги, снижения тарифов на железнодорожные грузоперевозки, повторного налаживания импорта и экспорта электроэнергии, расширения сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, отмены и упрощения визовой системы и решения пограничных вопросов.

Стороны обменялись мнениями по нынешнему положению и перспективам развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, транспорта и коммуникации, воды, энергетики, культуры, защиты границы, а также высказали конструктивные предложения по устранению препятствий на пути развития сотрудничества в этих сферах.

Была выражена уверенность, что в рамках работы Межправительственной комиссии Таджикистана и Узбекистана по торгово-экономическому сотрудничеству будут обсуждены важные и актуальные вопросы, предприняты эффективные шаги по нахождению новых путей дальнейшего развития межгосударственных отношений.