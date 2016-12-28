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  28 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Министр иностранных дел Узбекистана встретился с делегацией Афганистана
CA-NEWS (UZ) - Встреча с афганской делегацией

Накануне, 27 декабря, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял делегацию Афганистана в составе старшего советника президента по экономическим вопросам Хумаюна Каюми и специального представителя президента по развитию сотрудничества со странами Центральной Азии и Россией Мухаммада Шокира Коргара, находящихся в стране с визитом.

Состоялся предметный обмен мнениями по приоритетным направлениям дальнейшего развития узбекско-афганского сотрудничества в свете договоренностей, достигнутых на предыдущих двусторонних встречах на высшем и других уровнях, сообщила пресс-служба МИД РУз.

Представители главы афганского государства поделились итогами завершившего свою работу в г.Ташкенте второго заседания Узбекско-афганской межправительственной комиссии по торговле, транспорту и энергетике, в работе которого приняли участие руководители ведущих секторов экономики двух стран.

Как отмечалось, состоявшееся мероприятие позволило обсудить перспективные направления совместной деятельности, в том числе в сферах торговли, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, реализации взаимовыгодных инфраструктурных проектов.

На встрече также обсуждены график и повестка дня предстоящих контактов в 2017 году.

В переговорах принял участие посол Афганистана Сайед Шахабуддин Тимури.

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