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  28 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Турции обвинил коалицию во главе с США в поддержке ИГ в Сирии

CA-NEWS (CA) - Эрдоган Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства того, что США и их союзники по операции в Сирии оказывали поддержку террористическим группировкам, в том числе «Исламскому государству», сообщает Anadolu.

«В стане Международной коалиции заявляли, что будут до конца вести борьбу с терроризмом. Даже пытались обвинить Турцию в поддержке ДАИШ (другое название ИГ). Наоборот, это в Коалиции поддерживают террористов ДАИШ, а также Отряды народной самообороны (боевое крыло Курдского верховного комитета), «Демократический союз» (левая партия, основанная сирийскими курдами). Все доказательства, включая видео и фото налицо», - сказал президент на пресс-конференции в Анкаре.

«Турции обещали, что будут до конца поддерживать усилия по уничтожению террористов. Однако этого не произошло», - пояснил Эрдоган, подчеркнув, что Анкара продолжит продвигать идею создания «безопасной зоны» в Сирии.

По его словам, вне зависимости от позиции Международной коалиции операции против террористов в Сирии будут продолжены. «Анкара сделает все возможное для устранения угрозы в отношении национальной безопасности и границ», - отметил Эрдоган.

В свою очередь, государственный департамент США отверг обвинения президента Турции и назвал эти обвинения смехотворными. Как сообщает Би-би-си, представитель внешнеполитического ведомства Марк Тонер подчеркнул, что все эти обвинения не имеют под собой никаких доказательств.

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