РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Россия хочет нарастить присутствие военно-воздушных сил в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Россия ведет переговоры с Таджикистаном о наращивании группировки своей военной авиации в центральноазиатской стране и совместном использовании авиабазы, сказал посол России в Таджикистане во вторник.

Россия, на военной базе которой в Таджикистане дислоцированы около 7.000 военнослужащих, в прошлом году разместила на военном аэродроме Айни четыре вертолета.

Как сообщает Рейтер, посол России Игорь Лякин-Фролов рассказал журналистам, что Москва обсуждает с Душанбе "совместное использование" авиабазы и расширение присутствия на ней своих ВВС, но не предоставил более детальной информации.

Бывшая советская республика граничит с Афганистаном; Запад и Россия рассматривают ее как возможный перевалочный пункт как для боевиков-исламистов, так и для контрабандистов наркотиков.

Риск распространения исламистского насилия в постсоветской Центральной Азии увеличился на фоне вывода основной группировки сил НАТО из Афганистана, отразившегося на ситуации с безопасностью в регионе.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Молдобаева Гульнара Аскарбековна
депутат Бишкекского городского кенеша
Сариев Таалайбек Жолдошбаевич
депутат Бишкекского городского кенеша
Кийизбаева Жазгуль Ильичевна
статс-секретарь Министерства здравоохранения КР
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com