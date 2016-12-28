Россия хочет нарастить присутствие военно-воздушных сил в Таджикистане

- Таджикистан, общество
- 9:27, 28 декабря 2016
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CA-NEWS (TJ) - Россия ведет переговоры с Таджикистаном о наращивании группировки своей военной авиации в центральноазиатской стране и совместном использовании авиабазы, сказал посол России в Таджикистане во вторник.
Россия, на военной базе которой в Таджикистане дислоцированы около 7.000 военнослужащих, в прошлом году разместила на военном аэродроме Айни четыре вертолета.
Как сообщает Рейтер, посол России Игорь Лякин-Фролов рассказал журналистам, что Москва обсуждает с Душанбе "совместное использование" авиабазы и расширение присутствия на ней своих ВВС, но не предоставил более детальной информации.
Бывшая советская республика граничит с Афганистаном; Запад и Россия рассматривают ее как возможный перевалочный пункт как для боевиков-исламистов, так и для контрабандистов наркотиков.
Риск распространения исламистского насилия в постсоветской Центральной Азии увеличился на фоне вывода основной группировки сил НАТО из Афганистана, отразившегося на ситуации с безопасностью в регионе.
|кто есть кто
|Молдобаева Гульнара Аскарбековна
депутат Бишкекского городского кенеша
|Сариев Таалайбек Жолдошбаевич
депутат Бишкекского городского кенеша
|Кийизбаева Жазгуль Ильичевна
статс-секретарь Министерства здравоохранения КР