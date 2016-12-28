Скончалась актриса Керри Фишер, сыгравшая Лею в «Звездных войнах»

CA-NEWS (CA) - Голливудская актриса Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в киноэпопее «Звездные войны», скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 60 лет, сообщает Би-би-си.

Ранее актриса была госпитализирована в медицинский центр имени Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе после обширного сердечного приступа, который случился во время перелета из Лондона.

Первую помощь ей оказал врач, летевший в самолете, после чего Фишер доставили в больницу в критическом состоянии сразу после приземления и подключили к аппарату искусственного дыхания.

Позднее сообщалось, что состояние актрисы стабилизировалось.

В 1970-е годы Керри Фишер приняла участие в съемках в трех эпизодах «Звездных войн», сыграв одну из главных ролей принцессы Леи Органа-Соло. В 2015 году она снялась в продолжении саги «Звездные войны: Пробуждение силы».

В середине 1980-х актриса выпустила книгу «Открытки с обрыва», которая была основана на ее собственном опыте борьбы с наркозависимостью. В Лос-Анджелес актриса прилетела в рамках рекламного турне, посвященного ее новой книге «Биограф принцессы».