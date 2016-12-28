Назначен вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана

Назначен вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК, передает Tengrinews.kz.

По данным министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, постановлением Правительства РК № 859 от 27.12.2016 года Нургужин Марат Рахмалиевич назначен заместителем министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК. В данной должности Марат Нургужин будет курировать вопросы развития космической деятельности РК.

До назначения Марат Нургужин занимал должность президента АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".

Марат Нургужин родился 30 июня 1957 года. В 1980 году окончил с отличием Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, доктор технических наук, профессор. Трудовую деятельность начал в Карагандинском политехническом институте, где прошел путь от младшего научного сотрудника до первого проректора. В марте 2004 года был назначен на должность Директора департамента Министерства образования и науки РК. В разные годы занимал должности Руководителя аппарата, Председателя аэрокосмического комитета МОН РК, заместителя Председателя правления, члена правления АО "Национального научно-технологического холдинга "Самгау". В 2008 году назначен первым вице-президентом АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары", в августе 2013 года - исполняющим обязанности Президента АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".

Награжден государственными наградами РК: орденом "Кұрмет", Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан, юбилейными медалями, нагрудными знаками "Почетный работник образования Республики Казахстан", "За успехи в развитии науки Республики Казахстан".

Напомним, министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК было создано 6 октября 2016 года. Руководителем ведомства стал Бейбут Атамкулов, ранее занимавший пост акима ЮКО.