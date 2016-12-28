Узбекистан ужесточил наказание за мошенничество

- В Узбекистане от 26 декабря внесены поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за мошенничество. Закон опубликован в местной прессе и вступил в силу 27.12.2016 г.

Теперь за мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или правом на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, виновным грозит штраф от 50 до 100 минимального размера зарплаты (МРЗП) или исправительные работы до 2-х лет или ограничение свободы от 1 года до 3-х лет либо лишение свободы до 3-х лет.

Мошенничество, совершенное в значительном размере либо по предварительному сговору группой лиц, а также с использованием средств компьютерной техники наказывается штрафом от 100 до 300 МРЗП или исправительными работами до 3-х лет, или ограничением свободы от 3-х до 5 лет либо лишением свободы от 3-х до 5 лет.

Еще более строгое наказание грозит виновному, если преступление совершено в крупном размере (от 300 до 500 МРЗП), повторно или опасным рецидивистом, а также с использованием служебного положения. Санкция за указанные деяния: штраф от 300 до 400 МРЗП или исправительные работы от 2-х до 3-х лет либо лишение свободы от 5 до 8 лет с лишением определенного права.

И, наконец, самые суровые санкции в виде штрафа от 400 до 600 МРЗП или лишения свободы от 8 до 10 лет предусмотрены за мошенничество совершенное в особо крупном размере (от 500 МРЗП и выше), особо опасным рецидивистом, организованной группой или в ее интересах.

При этом при возмещении причиненного мошенничеством материального ущерба к виновным не применяется ограничение и лишение свободы.

Напомним, что 1 МРЗП в Узбекистане в настоящее равен 149775 сум (около $22 по рыночному курсу).