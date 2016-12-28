«Коммерсантъ» узнал новую версию крушения Ту-154 Минобороны РФ с «несработавшими закрылками»

CA-NEWS (CA) - Во вторник был расшифрован параметрический самописец самолета Ту-154Б2 Минобороны РФ, рухнувшего в минувшее воскресенье в Черное море. По данным источников «Коммерсанъ», согласно предварительному анализу данных, полученных с «черного ящика», развитие нештатной ситуации на борту могло начаться с не убравшихся по какой-то причине закрылков.

Пытаясь компенсировать возникший из-за этого пикирующий момент, пилоты усугубили ситуацию до критической, чрезмерно задрав нос самолета. Как стало известно «Ъ», во вторник утром водолазам удалось обнаружить и поднять на поверхность самый большой за все время поисковой операции фрагмент самолета — четырехметровый кусок хвостовой части Ту-154Б2, находившийся на 30-метровой глубине. В нем и нашли параметрический самописец, регистрирующий параметры полеты и работу всех систем лайнера. Его тут же отправили в Центральный научно-исследовательский институт ВВС в подмосковных Люберцах. Минобороны РФ сообщило, что проведенные исследования позволили «сузить перечень вероятных причин крушения самолета». Результаты расшифровки «черного ящика» военное ведомство пока не обнародовало, отметив лишь, что «окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны государственной комиссией после изучения всех возможных факторов».

Между тем источник «Ъ», близкий к расследованию, сообщил, что самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков Ту-154, которые при взлете обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях самолета.

Неуборка закрылков, по мнению опрошенных «Ъ» специалистов в области авиации, является неприятным, но отнюдь не катастрофическим происшествием. Подобная ситуация и действия пилотов при ее возникновении подробно описаны в руководстве по летной эксплуатации Ту-154 и постоянно отрабатываются членами экипажей на тренажерах.

По словам экспертов, возникающий в связи с неубранными закрылками пикирующий момент на старте летчики компенсируют штурвалом и с помощью стабилизатора самолета. Выигрывая за счет этого время, пилоты тут же докладывают о неисправности диспетчеру и возвращают машину на аэродром вылета. При этом возврат происходит на небольшой скорости, чтобы отклоненные плоскости не оторвало встречным потоком.

Экипаж минобороновского Ту-154, по мнению экспертов, по какой-то причине не сумел решить проблему отказавших закрылков. Более того, своими действиями лишь мог усугубить аварийную, но еще не критическую ситуацию, возникшую на борту.

Эксперты полагают, что военные пилоты, пытаясь компенсировать плавный уход самолета в пикирование, стали слишком активно тянуть штурвалы на себя, одновременно увеличивая режим работы двигателей. Из-за этого самолет мог выйти на так называемые закритические углы атаки, потерять скорость и вместо набора высоты рухнуть в море.

В свою очередь издание Life со ссылкой на источник​, близкий к следствию, сообщило о последних словах пилотов разбившегося Ту-154. По информации собеседника, восстановить разговор внутри кабины удалось после расшифровки аудиозаписи с речевого самописца. «Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: «Закрылки, с*ка!» А затем звучит крик: «Командир, падаем!», - приводит издание слова своего источника.

Отметим, что, несмотря на данные самописца, следствие и эксперты пока не собираются отказываться от других предположений о причинах катастрофы. Так, по данным «Ъ», у специалистов до сих пор в работе остаются версии о возможном теракте на борту самолета; нарушении его центровки при взлете, к которой Ту-154, по словам пилотов, весьма чувствителен. Наконец, проверяются данные и о возможном столкновении самолета со стаей чаек. Известно, что в самом начале поисковой операции на месте предполагаемого падения самолета было обнаружено большое количество птичьих перьев, плавающих на поверхности воды. В свою очередь, пилоты спасательных вертолетов также жаловались на засилье пернатых в воздухе. Окончательно версия ЧП, связанная с птицами, будет подтверждена или отклонена после того, как эксперты найдут и изучат двигатели самолета, на лопатках которых, возможно, остались биологические следы.