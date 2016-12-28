Ту-154 Минобороны России столкнулся с водой на скорости 510 км/ч, - источник

CA-NEWS (CA) - Самолет Ту-154 Минобороны РФ, потерпевший катастрофу 25 декабря, упал в Черное море на скорости более 500 км/ч, в момент трагедии он пытался совершить маневр вправо и летел с сильно задранным носом, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию (в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла — ред.). При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч», - рассказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС другой источник, близкий к расследованию трагедии, «Ту-154 шел с чрезмерно большим углом атаки и его болтало из стороны в сторону».

Источники не исключают, что катастрофа могла случиться из-за сочетания нескольких причин одновременно, в их числе они назвали ошибочные действия экипажа и неполадку одного из двигателей.

Угол тангажа - это угол между продольной (от носа к хвосту) осью самолета и горизонтальной плоскостью. При большом положительном угле тангажа (задран нос) авиалайнер может выйти на критические показатели и потерять подъемную силу, произойдет так называемые сваливание с эшелона.

В Сети также появилась аудиозапись переговоров пилотов вертолетов, обнаруживших место крушения самолета Минобороны над Черным морем. Расшифровку переговоров опубликовал телеканал «360». Из нее следует, что диспетчеры неоднократно пытались связаться с пропавшим самолетом по разным каналам.

Диспетчеры также обращались к командирам гражданских рейсов, заходящих на посадку в Сочи, призывая проявлять осмотрительность и по возможности просмотреть водную поверхность на предмет наличия обломков.

Затем к поискам подключился вертолет Ми-8. Именно его экипаж увидел масляные пятна на воде. В темноте пилотам также показалось, что они обнаружили обломок самолета, однако оказалось, что это труба. «Высота 100 м, над трубой висел 30 м. Считаю, что труба. Ошибочно. В сумерках ошибочно приняли за самолет трубу», — говорит пилот Ми-8 на записи. Затем он докладывает, что видит мусор и предмет, похожий на желтый спасательный жилет.

В свою очередь издание Life со ссылкой на источник​, близкий к следствию, сообщило о последних словах пилотов разбившегося Ту-154. По информации собеседника, восстановить разговор внутри кабины удалось после расшифровки аудиозаписи с речевого самописца. «Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: «Закрылки, с*ка!» А затем звучит крик: «Командир, падаем!», - приводит издание слова своего источника.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.