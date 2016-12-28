Несмотря на растущую нестабильность в Афганистане, непосредственной угрозы для стран Центральной Азии в 2017 году нет , - эксперты

CA-NEWS (TM) - В 2016 году на ухудшение ситуации в странах Центральной Азии у границ с Афганистаном работали несколько факторов, говорят эксперты. Один из них — осложнение социально-экономической ситуации в странах Центральной Азии и в России, передает РБК.

«Падение цен на нефть ударило по экономике Казахстана и Туркмении. Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан тоже пострадали, но косвенно: мигранты из этих стран теперь зарабатывают в России меньше, меньше и пересылают на родину, а оттого менее устойчивы к вербовке», - рассказал Андрей Казанцев, директор аналитического центра МГИМО.

В Таджикистане вербовщики в основном работают с малообеспеченными слоями населения, а в Казахстане проникли в криминальные круги и вербуют в тюрьмах, говорит Казанцев.

«В 2017 году ситуация в стране может ухудшиться из-за недостатка ресурсов у правительственных сил Афганистана», - говорит программный директор «Валдая» Андрей Сушенцов.

«Еще один фактор — неопределенность в международной обстановке, - говорит Казанцев: непонятна пока стратегия избранного президента США Дональда Трампа, что влияет на действия других стран, вовлеченных в афганский вопрос».

Несмотря на растущую нестабильность в Афганистане, в 2017 году непосредственной угрозы для стран Центральной Азии и России нет, говорит Сушенцов. Авторы доклада «Валдая» указывают, что лобовое нападение антиправительственных группировок на границы Таджикистана, Узбекистана или Туркменистана практически исключено — до тех пор, пока боевики не установили полный контроль над прилегающими к границам провинциями, но нельзя исключать ограниченные атаки.

При этом сохраняются другие угрозы: наркотическая — контрабанда наркотиков через границы Таджикистана и Туркменистана, что чревато прокладкой путей для сбыта наркотиков боем и опасностью возвращения домой участников террористических группировок.

Напомним, во вторник, 27 декабря, в Министерстве иностранных дел в Москве прошли консультации по Афганистану, в которых приняли участие дипломаты России, Пакистана и Китая, сообщила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По ее словам, участники отметили ухудшение ситуации в стране, выразили обеспокоенность ростом террористической активности, особенно ведущейся афганским крылом ИГИЛ.

Ранее во вторник представитель МИД Афганистана Ахмад Шекиб Мостагни заявил, что правительство его страны не было приглашено на встречу. Такой подход, по его словам, не способствует улучшению положения в стране.