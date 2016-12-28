Ислам Каримов,Моххамед Али, Принс, Фидель Кастро - кого мир потерял в 2016

CA-NEWS (KZ) - В 2016 году мир потерял многих известных личностей. CA-News вспоминает всех тех, кого не стало в этом году.

В начале января 2016 мир ждала новость о кончине Дэвида Боуи. Британский певец, неоднократный обладатель главной музыкальной премии "Грэмми" умер спустя три дня после своего 69-летия и выпуска последнего альбома Blackstar. Причина смерти - рак.

Боуи боролся с ним на протяжении полутора лет. Тело музыканта было кремировано в Нью-Йорке, а прах захоронен на острове Бали.

14 января от рака скончался культовый актер Алан Рикман. "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", "Версальский роман", Абсалем из "Алиса в Зазеркалье", " Робин Гуд: Принц воров", "Реальная любовь" - это лишь малая часть фильмографии актера, принесшей ему не только "Золотой глобус" и "Эмми", но и всеобщее признание и любовь по всему миру.

Одной из главных ролей Рикмана останется профессор Северус Снейп из серии фильмов о Гарри Поттере. Фраза из разговора Дамблдора и профессора зельеварения "Через столько лет? - Всегда" стала некрологом Рикману в среде поттероманов.

3 марта умерла Наталья Крачковская - российская актриса театра и кино. В фильмографии Крачковской более 100 картин, среди которых "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Будьте моим мужем", "Покровские ворота", "Человек с бульвара Капуцинов". Как правило, актриса играла второстепенные, но заметные, характерные роли. Она скончалась на 77-м году жизни.

Мир бокса в этом году тоже ждали громкие потери. Одной из самых неожиданных оказалась смерть Мохаммеда Али - чемпиона Олимпийских игр 1960 года, абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978), пятикратного обладателя титула "Боксер года" и звания "Боксер десятилетия". В 1974 году он был признан спортсменом года по версии журнала Sports Illustrated, а также "Спортсменом ХХ века" по версии нескольких спортивных изданий. После окончания карьеры Али был послом доброй воли ЮНИСЕФ (1998-2008). За свою карьеру американский боксер провел 61 бой, одержав 56 побед (37 из них - нокаутом). Али ушел на 75-м году жизни.

В апреле на 57-м году жизни ушел из жизни певец Принс. Причина смерти - передозировка обезболивающим медикаментом. 23 апреля тело Принса было кремировано в штате Миннесота. Первый сольный альбом артиста вышел в 1978 году. За годы карьеры он выпустил более 20 дисков. Певец является лауреатом премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус". В 2005 году имя Принса было занесено в Зал славы рок-н-ролла.

2 августа в Москве на 88-м году жизни скончался писатель и поэт Фазиль Искандер. Литературную известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" в "Новом мире" в 1966 году. Среди других его произведений - эпопея "Сандро из Чегема", притча "Кролики и удавы", рассказы о мальчике Чике. Искандер удостаивался различных почетных наград, включая ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, являлся почетным членом Российской академии художеств.

2 ноября во время гастролей в Ростове-на-дону скоропостижно скончался, пожалуй, самый известный клоун XX века, Олег Попов. Ему было 86 лет. Артистический образ "Солнечного клоуна" - неунывающего паренька с копной соломенных волос в нарочито широких полосатых штанах и клетчатой кепке - Попов пронес через весь свой творческий путь, выступая на самых крупных площадках мира. Последние 25 лет клоун провел в Германии, в городе Эглофштайн, где и был похоронен.

В 2016 году голландский футбольный мир простился с легендой - умер Йохан Кройф. Трехкратный обладатель "Золотого мяча", игрок голландских клубов "Аякс" и "Фейенорд", испанской "Барселоны" и "Леванте", американских "Лос-Анджелес" и "Вашингтон" умер на 69-м году жизни в результате борьбы с раком. В качестве тренера он руководил "Барселоной", "Аяксом" и сборной Каталонии. За сборную Нидерландов Кройф забил 33 мяча в 48 матчах, стал бронзовым призером чемпионата Европы-1976 и серебряным призером чемпионата мира 1974 года.

Конец декабря 2016 года омрачен уходом сразу нескольких известных личностей.

25 декабря потерпел крушение самолет ТУ-154 Минобороны РФ на борту которого были артисты ансамбля им. Александрова и известная правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

26 декабря стало известно о смерти Джорджа Майкла. Автор хита Last Christmas скончался в Рождество в графстве Оксфордшир в Англии в кругу семьи. Как сообщает издание Billboard, Джордж Майкл мог скончаться от сердечной недостаточности. За свою карьеру он получил множество музыкальных премий, в том числе три "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

27 декабря скончалась актриса Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в киносаге "Звездные войны". У 60-летней актрисы случился сердечный приступ на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. Фишер понадобилась срочная медицинская помощь, которую оказал ей медик, также летевший указанным рейсом. После приземления находившуюся без сознания актрису доставили в больницу при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.



Фишер, родившаяся в Лос-Анджелесе в 1956 году, известна зрителям прежде всего своей ролью принцессы Леи в "Звездных войнах". Последний раз она появлялась на экранах в прошлом году, когда вышел фильм "Звёздные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: Episode VII – The Force Awakens, 2015). Сообщалось, что актриса также сыграет в следующей части саги, выход которой запланирован на конец 2017 года.

7 июня скончался первый президент Таджикистана Кахар Махкамов. В 1982-1985 годах Махкамов был председателем Совета министров Таджикской ССР. 30 ноября 1990 года был избран президентом страны. 31 августа 1991 года Махкамов подал в отставку с поста президента и являлся пожизненным членом парламента.

2 сентября смерть настигла президента Узбекситаана Ислама Каримова. Он скончался на 78-м году жизни вследствие перенесенного им инсульта."Уверен, что последующие поколения узбекистанцев, государственных руководителей всегда будут помнить Ислама Каримова. Его солидное наследие, результаты государственной деятельности будут изучаться потомками, а дела золотыми буквами впишут в историю узбекского народа. Мы потеряли великого человека", - говорил о Каримове Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

28 сентября на 94-м году жизни скончался бывший президент Израиля Шимон Перес. Ветеран израильской политики занимал почти все главные государственные посты в Израиле: он отработал два срока на посту премьер-министра, а также несколько раз возглавлял Министерство обороны Израиля, Министерство финансов, Министерство связи, МИД, МВД и другие ведомства. С 2007 по 2014 год Перес занимал пост президента страны. В 1994 году он был удостоен Нобелевской премии мира вместе с премьер-министром Ицхаком Рабином и палестинским лидером Ясиром Арафатом за роль в мирных переговорах в Осло, которые положили начало процессу передачи гражданской власти Палестинской автономии.

26 ноября кубинский народ остался без Фиделя Кастро. Лидер кубинской революции скончался в возрасте 90 лет. Кастро предупреждал о приближении своей смерти еще на закрытии съезда Коммунистической партии Кубы в Гаване в апреле 2016 года. Однако он выразил уверенность в том, что идеи кубинского коммунизма останутся как доказательство того, что "если работать с полной отдачей и с чувством собственного достоинства, то можно произвести все необходимые человеку материальные и культурные богатства". Свой же президентский пост Фидель Кастро еще в 2006 году передал младшему брату Раулю.



