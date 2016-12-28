Чиновникам Казахстана предложили вдвое повысить зарплату

- Заместитель главы Агентства по делам госслужбы Алик Шпекбаев считает, что победить коррупцию в Казахстане можно, если хотя бы вдвое увеличить чиновникам заработную плату. Правда, при этом придется значительно сократить их количество. Об этом Шпекбаев заявил во вторник на заседании комитета Сената, сообщают казахстанские сми.

В пример он привел страны Прибалтики и Грузию, где количество чиновников сократили на треть, но серьезно подняли зарплату.

"Если сегодня даже на 35 процентов сократить чиновников в Казахстане, то можно в 2 раза повысить заработную плату. Сегодня возможности больше других повысить, стимулировать или мотивировать, чтобы закрепились на государственной службе. В целом все проходили через это, были какие-то проблемы первые 2-3 года. Это один из таких принципов успеха для того, чтобы снизить коррупцию", - сказал замглавы Агентства.

Шпекбаев добавил, что с начала года за сообщения о коррупции казахстанцы получили 14 миллионов тенге, были поощрены 107 человек, сумма же вознаграждений не превышала 212 тысяч тенге.

В мировом рейтинге по уровню коррупции Казахстан занимает 123 место из 160 стран. За последние пять лет из Казахстана за рубеж незаконно выведено свыше 70 миллиардов тенге, 47 чиновников объявлены в международный розыск.

Как сообщает Агентство, самыми коррумпированными на сегодня являются органы внутренних дел, сфера госзакупок, здравоохранение и земельные отношения. За последние два года на взятках попались 1 800 чиновников разного уровня.