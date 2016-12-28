Чиновникам Казахстана предложили вдвое повысить зарплату

В пример он привел страны Прибалтики и Грузию, где количество чиновников сократили на треть, но серьезно подняли зарплату.
"Если сегодня даже на 35 процентов сократить чиновников в Казахстане, то можно в 2 раза повысить заработную плату. Сегодня возможности больше других повысить, стимулировать или мотивировать, чтобы закрепились на государственной службе. В целом все проходили через это, были какие-то проблемы первые 2-3 года. Это один из таких принципов успеха для того, чтобы снизить коррупцию", - сказал замглавы Агентства.
Шпекбаев добавил, что с начала года за сообщения о коррупции казахстанцы получили 14 миллионов тенге, были поощрены 107 человек, сумма же вознаграждений не превышала 212 тысяч тенге.
В мировом рейтинге по уровню коррупции Казахстан занимает 123 место из 160 стран. За последние пять лет из Казахстана за рубеж незаконно выведено свыше 70 миллиардов тенге, 47 чиновников объявлены в международный розыск.
Как сообщает Агентство, самыми коррумпированными на сегодня являются органы внутренних дел, сфера госзакупок, здравоохранение и земельные отношения. За последние два года на взятках попались 1 800 чиновников разного уровня.