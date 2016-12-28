Центр изучения и сохранения пресной воды может появиться на Байкале

CA-NEWS (MNG) - Глава Бурятии Вячеслав Наговицын инициировал создание в республике Центра изучения и сохранения пресной воды, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Международный центр, считает Наговицын, необходимо создать на базе БИП СО РАН. «Я готов выйти с этой инициативой на федеральный уровень, - сказал он. - Нужно привлечь со всего мира ученых, которые занимаются изучением воды профессионально. Такой институт позволит также сохранить экосистему озера Байкал».

Как сообщил ТАСС сенатор от Бурятии, научный руководитель Байкальского института природопользования Сибирского отделения (БИП СО) РАН академик РАН Арнольд Тулохонов международный центр изучения и сохранения пресной воды объединит ученых России, КНР, Монголии, Казахстана и Армении.

«Предварительная договоренность со сторонами есть. Объединение в этом вопросе с представителями зарубежных стран позволит поднять проблему сохранения Байкала как крупнейшего резервуара чистой воды и заповедных экосистем на более высокий уровень», - пояснил ученый.

Международная общественная организация великих озер Азии - так, по его мнению, возможно, будет называться это объединение. «Объектами изучения в рамках него станут Байкал - в России, Поянху - в Китае, Севан - в Армении, Балхаш - в Казахстане и Хубсугул - в Монголии, - уточнил собеседник агентства. - Самым главным станет поиск экономических путей развития, которые позволяют использовать эти природные ресурсы, решение экологических проблем и просвещение». «Речь не будет идти исключительно о продаже воды», - добавил он.

Кроме того, Тулохонов сообщил, что в 2017 году, объявленном в России Годом экологии, в Бурятии запланирована международная конференция, посвященная Байкалу. Она будет приурочена к 20-летию (отмечается в декабре 2016 года) присвоения Байкалу статуса Участка Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. «Конференцию проведем под эгидой Совета Федерации, соберем всех, кто помогает в изучении Байкала, кто будет помогать. Мы должны сделать отчет о том, что сделано для сохранения водоема и что еще нужно сделать, обозначить новые направления», - пояснил сенатор.