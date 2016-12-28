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  28 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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МИД РФ: На встрече по Сирии в Астане ожидается участие сирийской оппозиции
CA-NEWS (KZ) -
На переговорах по сирийскому урегулированию в Астане ожидается участие как вооруженной оппозиции, так и политических групп, но говорить об участии оппозиционного Высшего комитета по переговорам пока преждевременно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, сейчас происходит процесс не рассылки приглашений, а формирование подхода и концепции этой встречи. Количество участников, состав не определен, он сейчас как раз прорабатывается и определяется.

"Есть определенные направления движения в этом процессе: значительную часть будут составлять те самые вооруженные группировки, которые принято называть вооруженной оппозицией", — ответила дипломат на вопрос, ожидается ли участие оппозиционного Высшего комитета по переговорам на встрече в Астане.

"Наверное, это очень важное, основополагающее отличие от женевского процесса, но при этом и политическая оппозиция также будет принимать участие. В каком составе и в каком формате — сейчас этот вопрос находится в стадии проработки", — отметила представитель МИД.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.


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