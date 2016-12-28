В Сети появилось видео поминутной хронологии крушения Ту-154 Минобороны РФ

CA-NEWS (CA) - Расшифровка бортового самописца самолета Минобороны Ту-154, упавшего в Черное море, позволила воссоздать картину авиакатастрофы, сообщает во вторник, 27 декабря Life.

На графическом макете видно, что во время набора высоты хвостовая часть лайнера резко пошла вниз. При этом борт накренился влево, после чего рухнул в море.

Момент крушения Ту-154 восстановили по показаниям чёрных ящиковhttps://t.co/2SsulfatlR pic.twitter.com/qvz5c2nAb7 — Life | Новости (@lifenews_ru) December 27, 2016

Life со ссылкой на источник​, близкий к следствию, также сообщил о последних словах пилотов разбившегося Ту-154. По информации собеседника, восстановить разговор внутри кабины удалось после расшифровки аудиозаписи с речевого самописца. «Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: «Закрылки, с*ка!» А затем звучит крик: «Командир, падаем!», - приводит издание слова своего источника.

Телеканал «Россия-1» представил поминутную хронологию того, как развивались события при крушении лайнера.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море на скорости более 500 км/ч, в момент трагедии он пытался совершить маневр вправо и летел с сильно задранным носом, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию (в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла — ред.). При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч», - рассказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС другой источник, близкий к расследованию трагедии, «Ту-154 шел с чрезмерно большим углом атаки и его болтало из стороны в сторону».

Источники не исключают, что катастрофа могла случиться из-за сочетания нескольких причин одновременно, в их числе они назвали ошибочные действия экипажа и неполадку одного из двигателей.

Угол тангажа - это угол между продольной (от носа к хвосту) осью самолета и горизонтальной плоскостью. При большом положительном угле тангажа (задран нос) авиалайнер может выйти на критические показатели и потерять подъемную силу, произойдет так называемые сваливание с эшелона.

Напомним, самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.