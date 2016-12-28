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  28 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Керамику Риштана привезли на ярмарку подарков в Новосибирске
CA-NEWS (UZ) - Легендарную керамику Риштана представили на ярмарке для жителей Новосибирска. Ярмарка продлится до Нового года, сообщает Сиб.фм, ссылаясь на пресс-службу «Сибирского Молла».

Самая крупная новогодняя ярмарка подарков и рукоделия проходиь в Новосибирске. Мастера народного творчества из пяти стран распродают товары ручной работы до 30 декабря.

Большинство товаров продают сами мастера, это уникальные вещи ручной работы. Семья потомственных керамистов из Узбекистана привезла на продажу голубую керамику Риштана и ножи ручной работы. Здесь же представлены пиалы и тарелки Хорезмской керамики, посуда Гиджувана и Бухарские тарелки сложного узора со «стереоэффектом».

Большинство участников провели мастер-классы народного творчества с начала открытия ярмарки 10 декабря.

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