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  28 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Конвенция по правовому статусу Каспия согласована на 80%, - МИД Азербайджана

CA-NEWS (TM) - карта каспий «Большая часть пунктов Конвенции о правовом статусе Каспия согласована. Я бы сказал, что около 80% проекта Конвенции согласовано», заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на пресс-конференции по итогам 39-го заседания специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспия.

Как сообщает Report.az, по его словам, несогласованными остаются ряд деталей, работы над которыми планируется завершить в ходе следующего заседания специальной рабочей группы.

Замминистра отметил, что сам процесс проходит в атмосфере «взаимного доверия и дружбы».

По словам заместителя министра иностранных дел Ирана Ибрагима Рагимпура в ходе встречи были полностью согласованы 6 пунктов Конвенции.

Комментируя вопрос журналистов о том, включен ли в проект документа вопрос прокладки трубопроводов и кабеля по дну Каспийского моря, посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков заявил, что данный вопрос существует в проекте и на данный момент обсуждается.

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