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  28 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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«Туркменхимия» построит завод по производству моющих средств

CA-NEWS (TM) - Flag-Turkmenii Государственный концерн «Туркменхимия» построит завод по производству моющих средств мощностью 20 тысяч тонн продукции в год, сообщает госинформагентство страны.

Подрядчик, который спроектирует и возведёт объект «под ключ», определится по итогам международного тендера к 7 февраля 2017 года, говорится в сообщении.

За январь-ноябрь 2016 года объемы производства в структуре ГК «Туркменхимия» возросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 17,5% больше реализовано продукции, отмечается в тексте.

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