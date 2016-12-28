«Туркменхимия» построит завод по производству моющих средств

CA-NEWS (TM) - Государственный концерн «Туркменхимия» построит завод по производству моющих средств мощностью 20 тысяч тонн продукции в год, сообщает госинформагентство страны.

Подрядчик, который спроектирует и возведёт объект «под ключ», определится по итогам международного тендера к 7 февраля 2017 года, говорится в сообщении.

За январь-ноябрь 2016 года объемы производства в структуре ГК «Туркменхимия» возросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 17,5% больше реализовано продукции, отмечается в тексте.