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  28 декабря 2016
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев помог найти брата Алмазбека Атамбаева (видео)

CA-NEWS (UZ) - Дружеские отношения между президентами Кыргызстана и Узбекистана начались еще до того, как в 2007 году они оба были премьер-министрами своих стран.

В ходе своего визита в Узбекистан, президент Кыргызстана отметил, что никогда не забывал о помощи, которую ему оказал Шавкат Мирзиеев, когда тот помог найти старшего брата Алмазбека Атамбаева в 2007 году и устроить их встречу спустя много лет.

Как рассказал Атамбаев во время встречи с Мирзиёевым, его старший брат переехал в Узбекистан, работал в одном городке простым учителем простым.

"Знаете так получилось, что я его не видел почти 14 лет, с 93 до 2007. И именно вы мне привезли его, я помню, в гостиницу в Ташкенте. Когда я вспоминаю покойного старшего  брата, я вспоминаю сразу о том, кто это его мне привёз, кто здесь помогал, смотрел, потому что, он был гражданином Узбекистана. И тогда, помните, мы еще в 2007 году, когда я и вы были премьер-министром, я говорил о том, что у нас должна быть по настоящему братская дружба и братские отношения между странами...", - отметил Атамбаев.

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