СМИ связали закрытие турецкого торгового центра в Ашхабаде с Гюленом

CA-NEWS (TM) - Проблемы торгового центра «Йимпаш» (Yimpas) в Ашхабаде обусловлены возможными связями владельцев турецкой компании с проповедником Фетхуллахом Гуленом, сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык» со ссылкой на источники в одном из министерств Туркменистана.

Чиновник министерства, беседовавший на условиях анонимности, сообщил, что здание торгового комплекса «сносят из-за связей его владельцев с одной из структур, аффилированной с Фетхуллахом Гуленом».

По словам собеседника Азатлык, на данный момент весь турецкий персонал администрации торгового и бизнес центров «Йимпаш» выслан из Туркменистана. «Остались только исполнительный директор и несколько человек из бухгалтерии, с которыми ведутся переговоры по выводу денежных средств компании «Йимпаш» в Туркменистане», - рассказал источник.

Также он сообщил, что пока речь идёт о сносе только здания торгового центра, а судьба бизнес комплекса ещё не решена, но как он добавил «всё гуленовское должно быть снесено», по указанию руководства республики.

Напомним, первый и крупнейший торговый комплекс в Туркменистане, принадлежащий турецкой комрании, был полностью закрыт 19 декабря.

О давлениях на турецких и местных бизнесменов со стороны властей Туркменистана сообщалось ещё в октябре этого года. Тогда стало известно о начале арестов в отношении предпринимателей, подозреваемых в связях с турецким религиозным проповедником Фетхуллахом Гуленом, которого власти Турции обвиняет в финансировании попытки военного переворота в июле этого года.

С тех пор были арестованы десятки туркменских предпринимателей, а судьба бизнеса компании «Йимпаш» была решена в течение нескольких недель после первых сообщений о проблемах турецкой компании.

О том, что проблемы турецкой компании, возможно связаны с прошлым председателя совета директоров «Йимпаш Холдинг»​ Дурсуна Уйара, который когда-то был приверженцем Гулена, Азатлык сообщает со ссылкой на источники близкие к компании. Эту версию теперь подтверждает и чиновник правительства Туркменистана.

«Йимпаш Холдинг» в своё время финансово поддерживал туркмено-турецкие лицеи в Туркменистане и туркмено-турецкий университет в Ашхабаде, которые находились под патронажем организации Гулена «Хизмет».

Туркменские власти до сих пор никак не прокомментировали ситуацию.

Представители головного офиса «Йимпаш Холдинг» в турецком городе Ёзгат, в беседе с Азатлык, также заявили о решении компании не комментировать сложившуюся вокруг своей деятельности в Туркменистане.