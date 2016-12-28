РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Премьер Японии Синдзо Абэ стал первым японским лидером, посетившим Перл-Харбор, после бомбардировки в 1941 году (фото)

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вместе с президентом США Бараком Обамой посетил мемориальный комплекс затонувшего военного корабля «Аризона», сообщает 27 декабря Reuters.

Он стал первым японским лидером, побывавшим на военной базе Перл-Харбор, где в результате японской бомбардировки в 1941 году погибли 2400 человек. В 1941 году внезапная нападение Японии на американские военно-морские и военно-воздушные силы на Гавайях побудило США вступить во Вторую мировую войну.

«Я приношу свои искренние соболезнования тем кто отдал свою жизнь здесь. Мы никогда не должны повторять ужасы войны снова. Это торжественный обет, который принял народ Японии», - сказал Абэ.

Как отмечает агенство Абэ не принес извинений за нападение. «Этот визит в Перл-Харбор был сделан, чтобы успокоить души погибших на войне, а не приносить извинения», - сказал главный секретарь кабинета министров Йошихиде Суга (Yoshihide Suga) на пресс-конференции в Токио.

В мае этого года Обама посетил Хиросиму впервые после бомбардировки 1945 года. Тогда американский лидер возложил цветы в Мемориальном парке мира в Хиросиме, который был разбит рядом с местом взрыва атомной бомбы. Обама выступил со скорбной речью, но извинения не принес.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Кийизбаева Жазгуль Ильичевна
статс-секретарь Министерства здравоохранения КР
Сариев Таалайбек Жолдошбаевич
депутат Бишкекского городского кенеша (Онугуу-Прогресс)
Сариев Аликбай Токталиевич
депутат Бишкекского городского кенеша (Онугуу-Прогресс)
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com