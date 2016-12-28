Предприниматели Таджикистана и Узбекистана выступили за активизацию сотрудничества

- Председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Таджикистана встретился с представителями ряда компаний Узбекистана, принимавших участие в Международной универсальной выставке «Таджикистан», проходившей 24-26 декабря в городе Душанбе.

«У нас есть обоюдное стремление поднять торгово-экономические, научно-технические и культурные связи между Узбекистаном и Таджикистаном на более высокий уровень», — заявил Шариф Саид.

Как сообщает пресс-центр ТПП РТ, председатель рассказал о тесном сотрудничестве между торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан и Республики Узбекистан по линии Совета Руководителей ТПП стран – участников СНГ, Делового Совета Шанхайской Организации Сотрудничества, а также о взаимодействии с рядом узбекистанских предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с Таджикистаном.

Стороны выступили за увеличение объемов торговли, устранение барьеров, создание совместных предприятий, сотрудничество в сферах гидроэнергетики, горнодобывающей, пищевой и легкой промышленности, медицины, образования, ремесленничества и другое.

Узбекская сторона выразила признательность руководству ТПП РТ за оказанный прием и организацию выставки, в ходе которой были проведены встречи с таджикскими предприятиями и компаниями, сообщает Авеста.

В частности, директор ЧФ SHAMS Шамсиддин Касымов посетил производственное объединение «Насоджии тоджик» и ОАО «Ширин», где обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества по поставкам сырья.

Директор СП ООО Zavod NVA Александр Краюшкин отметил, что в ходе выставки провел переговоры с представителями министерства энергетики Республики Таджикистан, ОАХК «Барки точик» и представителями проектных институтов.

Кроме того, были затронуты вопросы о необходимости поддержки таджикских экспортеров в работе международных выставках и ярмарках организуемых в Узбекистане.