Предприниматели Таджикистана и Узбекистана выступили за активизацию сотрудничества

- Таджикистан, экономика
- 12:10, 28 декабря 2016
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«У нас есть обоюдное стремление поднять торгово-экономические, научно-технические и культурные связи между Узбекистаном и Таджикистаном на более высокий уровень», — заявил Шариф Саид.
Как сообщает пресс-центр ТПП РТ, председатель рассказал о тесном сотрудничестве между торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан и Республики Узбекистан по линии Совета Руководителей ТПП стран – участников СНГ, Делового Совета Шанхайской Организации Сотрудничества, а также о взаимодействии с рядом узбекистанских предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с Таджикистаном.
Стороны выступили за увеличение объемов торговли, устранение барьеров, создание совместных предприятий, сотрудничество в сферах гидроэнергетики, горнодобывающей, пищевой и легкой промышленности, медицины, образования, ремесленничества и другое.
Узбекская сторона выразила признательность руководству ТПП РТ за оказанный прием и организацию выставки, в ходе которой были проведены встречи с таджикскими предприятиями и компаниями, сообщает Авеста.
В частности, директор ЧФ SHAMS Шамсиддин Касымов посетил производственное объединение «Насоджии тоджик» и ОАО «Ширин», где обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества по поставкам сырья.
Директор СП ООО Zavod NVA Александр Краюшкин отметил, что в ходе выставки провел переговоры с представителями министерства энергетики Республики Таджикистан, ОАХК «Барки точик» и представителями проектных институтов.
Кроме того, были затронуты вопросы о необходимости поддержки таджикских экспортеров в работе международных выставках и ярмарках организуемых в Узбекистане.