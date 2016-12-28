Певица Озода просит прощения у президента Узбекистана за то, что 2 года назад хотела подать на него в суд

- Узбекская эстрадная исполнительница Озода Саидзода (Нурсаидова) на своей страничке в Инстаграме выразила сожаление в связи с произошедшими в её жизни два года назад событиями и попросила прощения у президента Шавката Мирзиёева за тогдашнюю попытку подать на него в суд, сообщил независимый сайт Элтуз

При этом певица не забыла упомянуть, что 4 декабря она проголосовала именно за него, а в качестве доказательства разместила собственную фотографию с избирательного участка, передает AsiaTerra.

«Со временем всё разрешилось само собой. О хитростях и интригах со стороны тех, кто моими руками хотел расправиться с Шавкатом Миромоновичем, стало известно позже через них же. Как говорится, Бог видит, у кого какие грехи. Я безмерно благодарна Шавкату Миромоновичу за то, что он показал себя в час испытаний как настоящий герой, человек с широкой душой и высоким благородством, и прошу у него прощения за образовавшиеся у него [из-за меня], проблемы», - написала Озода.

Два года тому назад в интервью службе радио «Озодлик» певица говорила, что подаст в суд на тогдашнего главу Кабинета министров страны Мирзиёева. По ее словам, именно он стоял за запретом на ее выступления на большой сцене, а также на телевидении и радио с 2006 года.

Она также эмоционально заявляла, что у неё есть веские основания, чтобы подать на него в суд, так как ей известно о неких «незаконных действиях Мирзиёева», о том как «премьер-министр Шавкат Мирзиёев пришел к власти» и как через группу поддерживающих его артистов он пытался заставить её поступать «против законов Узбекистана».

Поп-исполнительница также сообщила о готовящемся сносе ее дома в Яккасарайском районе Ташкента, за чем, по ее словам, стоял всё тот же премьер-министр.

«Всё это из-за того, что я категорически отказалась входить в команду Шавката Мирзиёева. В 2001-м ещё отказалась... Началось всё после того, как я открыто написала о своём мнении в отношении Мирзиёева и монополизации им искусства… Во-первых, сейчас сижу дома без газа (3 месяца уже без газа). Приходит налоговая, из РЭС идут ежедневно… Мало того, из хокимията действуют на нервы угрозами, что аннулируют мои кадастровые документы на землю (обвиняют чуть ли не в самострое и незаконном владении земельным участком). Абсурд и клевета! У меня есть все документы, подтверждающие законность (с подписью районного хокима в 2008-м). А приходит потом новый хоким и начинает давить на меня с «незаконностью», грозится, что снесёт мой отстроенный участок…» - рассказала Озода в мае 2014 года в своём интервью радио «Озодлик».

Теперь певица другого мнения о Мирзиёеве. "Хотелось бы также заметить, что ещё в давнюю пору, когда я делала только первые пробные шаги в мир профессионального искусства, уже тогда мне не единожды приходилось становиться свидетелем того, что Шавкат Мирзиёев представляет собой тип руководителя коммуникабельно-открытого, добродушно-отзывчивого и благородно-благополучного склада", - написала о новом главе государства в своём Инстаграме Озода Нурсаидова.

Несмотря на её оптимистичные заявления о «добром царе» и его «благородной» душе, хорошо осведомлённые люди предупреждают, что певице вряд ли стоит строить радужные планы относительно возвращения на большую сцену – Мирзиёев, как говорят, обид не прощает, отмечает издание.

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Проблемы у популярной певицы начались в 2006 году, когда она была лишена лицензии, дающей право на выступления, отлучена от сцены и исчезла с экранов телевидения. Вскоре стало известно, что она оказалась внесена в так называемый «черный список» артистов, чьи официальные выступления в Узбекистане запрещены и в котором на протяжении последнего десятилетия значились Фаррух Закиров¸ Шерали Джураев¸ Юлдуз Усманова¸ Обид Асомов¸ Шахзода Матчонова¸ рэпер Шохрух¸ Феруза Джуманиязова¸ Отабек Мадрахимов¸ Фаррух Соипов и многие другие исполнители.