В Улан-Баторе 20 школьников стали обладателями награды «Дети года»

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 20 самых успешных школьников, которые отличились своими достижениями в учебе, искусстве, спорте и гуманитарной деятельности, героическими подвигами и добрыми делами стали обладателями номинации «Дети года», сообщает Монцамэ.

Премьер-министр Жаргалтулгын Эрдэнэбат вручил им сертификат и сувениры Национального совета по делам детей, который назвал лучших учеников года совместно с Управлением по развитию семьи, детей и молодёжи.

Поздравляя школьников с наступающим Новым Годом глава правительства сказал, что «будущее Монголии выглядит ярким и светлым, чем когда-либо, когда я смотрю на ваши лица. Я искренне благодарен вам, что вы растете образованными, талантливыми и квалифицированными гражданами Монголии».

Из материалов 115 детей были выбраны 20 самых лучших в возрасте от семи до 17 лет, которые выделились своими успехами среди своих ровесников.

Одним из них стал Тувшиндаваагийн Нямдаваа (7 лет), чемпион Азии по шашкам, кандидат в мастера спорта международного класса Международной федерации шашек.