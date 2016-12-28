14 рейсов задержаны в аэропорту Алматы

- 14 рейсов задержаны в аэропорту Алматы говорится в сообщении аэропорта, опубликованного на официальной странице в Facebook.

Так, по состоянию на 8.00 28 декабря в международном аэропорту Алматы были задержаны следующие рейсы:

SU1947 Алматы - Москва. Позднее прибытие самолета авиакомпании "Аэрофлот";

DV733 Алматы - Астана. Техническая причина самолета авиакомпании "СКАТ";

КС881 Алматы - Уральск. Нехватка самолетов у авиакомпании "Эйр Астана";

КС863 Алматы - Актобе. Техническая причина самолета авиакомпании "Эйр Астана";

DV706 Алматы - Шымкент. Позднее прибытие самолета авиакомпании "СКАТ";

КС9310 Алматы - Бангкок. Вина авиакомпании "Эйр Астана";

КС995 Алматы - Астана. Неявка зарегистрированного пассажира авиакомпании "Эйр Астана";

SU1941 Алматы - Москва. Позднее прибытие самолета авиакомпании "Аэрофлот";

KC911 Алматы - Стамбул. Нехватка самолетов у авиакомпании "Эйр Астана";

КС401 Алматы - Киев. Долгая посадка пассажиров авиакомпании "Эйр Астана";

КС987 Алматы - Урумчи. Замена самолета авиакомпании "Эйр Астана";

ДР834 Алматы - Самара. Позднее прибытие самолета авиакомпании "Победа";

G9 250 Алматы - Шарджа. Вина авиакомпании "Эйр Арабия";

PS538 Алматы - Киев. Перепродажа авиабилетов авиакомпании "Международные украинские авиалинии".

Кроме этого сообщается, что был отменен рейс KC 953/954 направлением Алматы - Астана - Алматы из-за производственной необходимости.

"В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 590 метров, горизонтальная 5 тысяч метров", - отмечается на странице аэропорта в социальной сети.