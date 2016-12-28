14 рейсов задержаны в аэропорту Алматы

Так, по состоянию на 8.00 28 декабря в международном аэропорту Алматы были задержаны следующие рейсы:
SU1947 Алматы - Москва. Позднее прибытие самолета авиакомпании "Аэрофлот";
DV733 Алматы - Астана. Техническая причина самолета авиакомпании "СКАТ";
КС881 Алматы - Уральск. Нехватка самолетов у авиакомпании "Эйр Астана";
КС863 Алматы - Актобе. Техническая причина самолета авиакомпании "Эйр Астана";
DV706 Алматы - Шымкент. Позднее прибытие самолета авиакомпании "СКАТ";
КС9310 Алматы - Бангкок. Вина авиакомпании "Эйр Астана";
КС995 Алматы - Астана. Неявка зарегистрированного пассажира авиакомпании "Эйр Астана";
SU1941 Алматы - Москва. Позднее прибытие самолета авиакомпании "Аэрофлот";
KC911 Алматы - Стамбул. Нехватка самолетов у авиакомпании "Эйр Астана";
КС401 Алматы - Киев. Долгая посадка пассажиров авиакомпании "Эйр Астана";
КС987 Алматы - Урумчи. Замена самолета авиакомпании "Эйр Астана";
ДР834 Алматы - Самара. Позднее прибытие самолета авиакомпании "Победа";
G9 250 Алматы - Шарджа. Вина авиакомпании "Эйр Арабия";
PS538 Алматы - Киев. Перепродажа авиабилетов авиакомпании "Международные украинские авиалинии".
Кроме этого сообщается, что был отменен рейс KC 953/954 направлением Алматы - Астана - Алматы из-за производственной необходимости.
"В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 590 метров, горизонтальная 5 тысяч метров", - отмечается на странице аэропорта в социальной сети.