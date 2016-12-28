РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
14 рейсов задержаны в аэропорту Алматы
CA-NEWS (KZ) - 14 рейсов задержаны в аэропорту Алматы говорится в сообщении аэропорта, опубликованного на официальной странице в Facebook.

Так, по состоянию на 8.00 28 декабря в международном аэропорту Алматы были задержаны следующие рейсы:

SU1947 Алматы - Москва. Позднее прибытие самолета авиакомпании "Аэрофлот";
DV733 Алматы - Астана. Техническая причина самолета авиакомпании "СКАТ";
КС881 Алматы - Уральск. Нехватка самолетов у авиакомпании "Эйр Астана";
КС863 Алматы - Актобе. Техническая причина самолета авиакомпании "Эйр Астана";
DV706 Алматы - Шымкент. Позднее прибытие самолета авиакомпании "СКАТ";
КС9310 Алматы - Бангкок. Вина авиакомпании "Эйр Астана";
КС995 Алматы - Астана. Неявка зарегистрированного пассажира авиакомпании "Эйр Астана";
SU1941 Алматы - Москва. Позднее прибытие самолета авиакомпании "Аэрофлот";
KC911 Алматы - Стамбул. Нехватка самолетов у авиакомпании "Эйр Астана";
КС401 Алматы - Киев. Долгая посадка пассажиров авиакомпании "Эйр Астана";
КС987 Алматы - Урумчи. Замена самолета авиакомпании "Эйр Астана";
ДР834 Алматы - Самара. Позднее прибытие самолета авиакомпании "Победа";
G9 250 Алматы - Шарджа. Вина авиакомпании "Эйр Арабия";
PS538 Алматы - Киев. Перепродажа авиабилетов авиакомпании "Международные украинские авиалинии".

Кроме этого сообщается, что был отменен рейс KC 953/954 направлением Алматы - Астана - Алматы из-за производственной необходимости.

"В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 590 метров, горизонтальная 5 тысяч метров", - отмечается на странице аэропорта в социальной сети.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Абдиев Бактыбек Кемелович
депутат Бишкекского городского кенеша (Республика - Ата-Журт), генеральный директор ОсОО «САБА»
Молдобаева Гульнара Аскарбековна
депутат Бишкекского городского кенеша (Республика - Ата-Журт)
Музуралиев Канатбек Байсарыевич
депутат Бишкекского городского кенеша (Республика - Ата-Журт), начальник отдела в Бишкекском филиале ОАО «Международный аэропорт «Манас»
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com