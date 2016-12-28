В Монголии поголовье скота в 2016 году выросло на 10%

CA-NEWS (MNG) - По предварительным данным учёта скота в 2016 году, общее поголовье скота в Монголии достигло до 61 млн. 542 тыс. голов, увеличившись на 5 млн. 562.3 тыс. или на 9.9% против прошлого года, сообщает Монцамэ со ссылкой на руководителя Национального статистического комитета страны А.Ариунзаяа.

Напомним, что в 2015 году в стране было насчитано 55.9 млн. голов скота.

Из данных предварительного учёта скота, общее поголовье лошадей составляет 3 млн. 634,9 тыс., коров – 4 млн. 80.3 тыс., верблюдов – 401,3 тыс., овец – 27 млн. 853,4 тыс., коз – 25 млн. 572,2 тыс. голов. По сравнению с прошлым годом общее поголовье лошадей выросло на 339.5 тыс, коров – на 299.9 тыс., верблюдов – на 33.4 тыс., овец -- на 2 млн. 910.2 тыс., и коз – на 1 млн. 979.3 тыс.голов.

По словам главы Ариунзаяа, кампания по учёту поголовья скота стартовала 7 декабря и завершилась 17 декабря. К этой акции были привлечены 223.7 тыс. скотоводческих семей.

«В этом году наряду с учётом скота совместно с Министерством продсельхоза и легкой промышленности мы провели контрольный подсчёт, который не был сделан с 2013 года. Эту работу мы провели с 8 по 17 декабря в 16 аймаках», - уточнила глава статкомитета и подчеркнула, что по предварительным данным учёта скота, поголовье скота по всей стране достигло до 61.5 млн.голов.

По предварительным результатам, самое многочисленное поголовье скота насчитано в аймаке Увурхангай, около 5 млн.208.6 тыс. голов скота, за ним следуют аймак Хувсгул (5 млн. 88.6 тыс.), аймак Архангай – 5 млн. 9.4 тыс., Баянхонгор – 4 млн. 236.3 тыс.

По количеству лошадей лидирует аймак Тув, где насчитано – 382.4 тыс., вслед за ним Архангай – 356.8 тыс., Увурхангай – 323.4 тыс., Хэнтий – 280.7 тыс. и Сухбаатар – 274.6 тыс. По предварительным данным, поголовье лошадей за исключением аймака Дорноговь выросло в 20 провинциях, а также в Улаанбаатаре.

По количеству коров аймак Архангай занимает первое место – 581.2 тыс., затем следуют Хувсгул – 436.6 тыс., Тув – 326.1 тыс., Хэнтий – 296.2 тыс. и Булган – 293.6 тыс.

По количеству верблюдов лидирует аймак Умнуговь, где насчитано 130.5 тыс., за ним следуют Баянхонгор – 49.7 тыс., Говь-Алтай – 38.5 тыс., Дорноговь – 37.7 тыс., и Дундговь – 33.9 тыс.

По количеству овец Архангай аймак занимает первое место – 2 млн. 667.9 тыс., затем Хувсгул – 2 млн. 488.7 тыс., Тув – 2 млн. 442 тыс., Увурхангай – 2 млн. 378.5 тыс. и Хэнтий аймак – 1 млн. 937.9 тыс. Поголовье овец по предварительным данным увеличилось в 21 аймаке и в Улаанбаатаре.

По количеству коз возглавляет аймак Баянхонгор, где число достигло до 2 млн. 569 тыс., вслед за ним идут Увурхангай – 2 млн. 220.5 тыс., Говь-Алтай – 2 млн. 173.9 тыс., Хувсгул –1 млн. 973.9 тыс. и аймак Ховд –1 млн. 685.7 тыс.