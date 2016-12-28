В столице Афганистана произошел теракт (видео)

В среду утром в афганской столице произошел взрыв, сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы страны.

По некоторым данным, один человек погиб, четверо пострадали. Сообщается, что взрыв случился около мечети.

Как сообщает телеканал Tolo со ссылкой на источник, взрывное устройство сработало в автомобиле афганского парламентария Фаруки Бехишти, который получил ранение. Также сообщается, что его телохранитель погиб.

Источник также добавил, что несколько человек были также убиты и ранены в результате нападения.

Ни одна группировка, включая талибов, до сих пор не взяла на себя ответственность за инцидент.