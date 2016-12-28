В Москве устанавливают указатели на сквер с именем Ислама Каримова

- Узбекистан, общество
- 13:04, 28 декабря 2016
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CA-NEWS (UZ) - В Москве начали установку табличек с названием сквера в честь первого президента Узбекистана Ислама Каримова.
Новые таблички с названием сквера имени Ислама Каримова начали устанавливать в столице России.Фотографией новых табличек поделились пользователи соцсетей.
Как сообщалось ранее, именем первого президента Узбекистана назван сквер в центре Москвы, расположенный в непосредственной близости от консульского отдела и гостевого дома республики в районе Якиманка.
С просьбой назвать в честь Ислама Каримова безымянный сквер рядом с консульством к руководству города обратились деятели науки, политики и искусства России и Узбекистана. На заседании правительства Москвы 1 ноября президиум принял постановление о присвоении скверу имени Ислама Каримова.
Кроме того, Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме 8 декабря единогласно поддержала идею установки памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в центре столицы.
Как сообщил на заседании председатель комиссии Игорь Воскресенский, с инициативой установки памятника Каримову в Москве выступила узбекская сторона.
Монумент планируется установить между домами 39 по улице Большая Полянка, а также 13 в 1-м Казачьем переулке.
"Получается, что фоном памятника будет здание посольства Узбекистана", - отметил Воскресенский.