РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Москве устанавливают указатели на сквер с именем Ислама Каримова

CA-NEWS (UZ) - В Москве начали установку табличек с названием сквера в честь первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Новые таблички с названием сквера имени Ислама Каримова начали устанавливать в столице России.Фотографией новых табличек поделились пользователи соцсетей.

Как сообщалось ранее, именем первого президента Узбекистана назван сквер в центре Москвы, расположенный в непосредственной близости от консульского отдела и гостевого дома республики в районе Якиманка.

С просьбой назвать в честь Ислама Каримова безымянный сквер рядом с консульством к руководству города обратились деятели науки, политики и искусства России и Узбекистана. На заседании правительства Москвы 1 ноября президиум принял постановление о присвоении скверу имени Ислама Каримова.

Кроме того, Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме 8 декабря единогласно поддержала идею установки памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в центре столицы.

Как сообщил на заседании председатель комиссии Игорь Воскресенский, с инициативой установки памятника Каримову в Москве выступила узбекская сторона.

Монумент планируется установить между домами 39 по улице Большая Полянка, а также 13 в 1-м Казачьем переулке.

"Получается, что фоном памятника будет здание посольства Узбекистана", - отметил Воскресенский.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Абдиев Бактыбек Кемелович
депутат Бишкекского городского кенеша (Республика - Ата-Журт), генеральный директор ОсОО «САБА»
Молдобаева Гульнара Аскарбековна
депутат Бишкекского городского кенеша (Республика - Ата-Журт)
Музуралиев Канатбек Байсарыевич
депутат Бишкекского городского кенеша (Республика - Ата-Журт), начальник отдела в Бишкекском филиале ОАО «Международный аэропорт «Манас»
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com