В Москве устанавливают указатели на сквер с именем Ислама Каримова

CA-NEWS (UZ) - В Москве начали установку табличек с названием сквера в честь первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Новые таблички с названием сквера имени Ислама Каримова начали устанавливать в столице России.Фотографией новых табличек поделились пользователи соцсетей.

Как сообщалось ранее, именем первого президента Узбекистана назван сквер в центре Москвы, расположенный в непосредственной близости от консульского отдела и гостевого дома республики в районе Якиманка.

С просьбой назвать в честь Ислама Каримова безымянный сквер рядом с консульством к руководству города обратились деятели науки, политики и искусства России и Узбекистана. На заседании правительства Москвы 1 ноября президиум принял постановление о присвоении скверу имени Ислама Каримова.

Кроме того, Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме 8 декабря единогласно поддержала идею установки памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в центре столицы.

Как сообщил на заседании председатель комиссии Игорь Воскресенский, с инициативой установки памятника Каримову в Москве выступила узбекская сторона.

Монумент планируется установить между домами 39 по улице Большая Полянка, а также 13 в 1-м Казачьем переулке.

"Получается, что фоном памятника будет здание посольства Узбекистана", - отметил Воскресенский.