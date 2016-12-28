В Стамбуле по подозрению в изнасиловании был арестован гражданин Монголии
- Монголия, происшествия
- 13:34, 28 декабря 2016
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CA-NEWS (MNG) - В Стамбуле был арестован 32-летний гражданин Монголии Э.Түвшинбаяр (Tuvshinbayar Е)
по подозрению в изнасиловании и краже мобильного телефона, сообщает турецкое издание Daily Sabah.
Пострадавший 22-летняя гражданка Германии турецкого происхождения находилась в Турции в качестве студента по обмену.
По сообщению, она возвращалась в общежитие в стамбульском районе Шишли, в котором она остановилась, когда подозреваемый подошел к ней и попытался украсть ее телефон.
Когда она стала сопротивляться, подозреваемый затащил ее в сарай во дворе мечети, где изнасиловал, заявили власти страны.
Полиция нашла подозреваемого благодаря камерам наблюдения, отмечает издание.
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