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  28 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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В Стамбуле по подозрению в изнасиловании был арестован гражданин Монголии
CA-NEWS (MNG) - В Стамбуле был арестован 32-летний гражданин Монголии Э.Түвшинбаяр (Tuvshinbayar Е)
по подозрению в изнасиловании и краже мобильного телефона, сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Пострадавший 22-летняя гражданка Германии турецкого происхождения находилась в Турции в качестве студента по обмену.

По сообщению, она возвращалась в общежитие в стамбульском районе Шишли, в котором она остановилась, когда подозреваемый подошел к ней и попытался украсть ее телефон.

Когда она стала сопротивляться, подозреваемый затащил ее в сарай во дворе мечети, где изнасиловал, заявили власти страны.

Полиция нашла подозреваемого благодаря камерам наблюдения, отмечает издание.

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Абдиев Бактыбек Кемелович
депутат Бишкекского городского кенеша (Республика - Ата-Журт), генеральный директор ОсОО «САБА»
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депутат Бишкекского городского кенеша (Республика - Ата-Журт)
Музуралиев Канатбек Байсарыевич
депутат Бишкекского городского кенеша (Республика - Ата-Журт), начальник отдела в Бишкекском филиале ОАО «Международный аэропорт «Манас»
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