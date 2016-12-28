В Стамбуле по подозрению в изнасиловании был арестован гражданин Монголии

- В Стамбуле был арестован 32-летний гражданин Монголии Э.Түвшинбаяр (Tuvshinbayar Е)по подозрению в изнасиловании и краже мобильного телефона, сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Пострадавший 22-летняя гражданка Германии турецкого происхождения находилась в Турции в качестве студента по обмену.

По сообщению, она возвращалась в общежитие в стамбульском районе Шишли, в котором она остановилась, когда подозреваемый подошел к ней и попытался украсть ее телефон.

Когда она стала сопротивляться, подозреваемый затащил ее в сарай во дворе мечети, где изнасиловал, заявили власти страны.

Полиция нашла подозреваемого благодаря камерам наблюдения, отмечает издание.