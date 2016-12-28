Президент Таджикистана Эмомали Рахмон высказался за отмену визового режима с Узбекистаном

Таджикистан ратует за отмену или упрощение визового режима c Узбекистаном, заявил Эмомали Рахмон на встрече с заместителем премьер-министра Узбекистана Рустамом Азимовым, пишет радио Озоди.

Глава Таджикистана принял высокопоставленного узбекского гостя 27 декабря в здании Касри Миллат («Дворец нации»). Официальная делегация Узбекистана во главе вице-премьера Рустама Азимова прибыла в Таджикистан для участия в очередном заседании Межправительственной комиссии Таджикистана и Узбекистана по торгово-экономическому сотрудничеству.

Это первый визит узбекской правительственной делегации в Таджикистан после избрания Шавката Мирзиёева президентом Узбекистана.

Эмомали Рахмон на встрече в Кохи Миллат заявил, что Таджикистан положительно оценивает инициативу узбекской стороны о восстановлении авиасообщения между двумя странами, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

«Наша страна поддерживает дальнейшее улучшение отношений в вопросах восстановления участков железной дороги, снижения тарифов на железнодорожные грузоперевозки, повторного налаживания импорта и экспорта электроэнергии, расширения сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, отмены и упрощения визовой системы и решения пограничных вопросов», сказал Эмомали Рахмон.

По сообщению пресс-службы президента Таджикистана, «стороны обменялись мнениями по нынешнему положению и перспективам развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, транспорта и коммуникации, воды, энергетики, культуры, защиты границы, а также высказали конструктивные предложения по устранению препятствий на пути развития сотрудничества в этих сферах».

Таджикскую сторону на заседании Межправительственной комиссии Таджикистана и Узбекистана по торгово-экономическому сотрудничеству возглавляет Давлатали Саид, первый вице-премьер страны.

По информации источников Радио Озоди, на заседании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству стороны обсудят вопросы упрощения визового режима между двумя странами, а также возобновления воздушного и наземного сообщения. Не исключено, что пассажиры открываемых с начала будущего года авиарейсов Душанбе-Ташкент-Душанбе смогут получать узбекские или таджикские визы прямо в аэропортах.

Визовый режим между Таджикистаном и Узбекистаном действует с 2000 года.

По имеющейся информации, в ближайшие дни на таджикско-узбекской границе будет открыт новый КПП.

В начале будущего года Ташкентом запланировано проведение в Душанбе большой промышленной выставки, на которой будет представлено от образцов узбекского автопрома до продуктов питания. В рамках выставки состоится и первый таджикско-узбекский бизнес-форум.

Источник также отметил, что по итогам заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству будет объявлена точная дата открытия авиарейсов, соединяющих столицы двух государства, а также оглашена стоимость авиабилетов.

Напомним, 30 ноября по итогам переговоров делегаций Таджикистана и Узбекистана в городе Душанбе была достигнута договоренность о возобновлении авиасообщения между двумя столицами в начале будущего года.

Глава Минтранса Таджикистана Шерали Ганджалзода сообщил Радио Озоди, что полеты по маршрутам Ташкент-Душанбе и Душанбе-Ташкент будут осуществлены авиакомпаниями “Сомой Эйр” и "Узбекистон хаво йуллари" два раза в неделю.

"Первый долгожданный полет между столицами состоится уже в январе будущего года и мы на переговорах решили к этому сроку завершить все необходимые подготовительные работы", сказал наш собеседник.

Ранее Валерий Тян, генеральный директор компании Uzbekistan Airways в беседе с местными СМИ заявил, что рейс Ташкент-Душанбе будет включен в летнее расписание Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари". хотя «не исключено, что этот рейс состоится даже раньше, для этого есть все возможности".

Прямые авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана, в том числе, по маршруту Ташкент-Душанбе, были прекращены в 1992 году, когда в Таджикистане началась гражданская война.