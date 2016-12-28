Россия ожидает от Трампа изменения курса США в отношении Афганистана, - спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов

CA-NEWS (CA) - Россия ожидает, что избранный президент США Дональд Трамп изменит политику своей страны в отношении Афганистана. Об этом заявил в опубликованном интервью агентству Anadolu специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Мы ожидаем, что Дональд Трамп разработает новый американский подход к Афганистану", - приводит агентство слова российского дипломата. "Давайте посмотрим, как новый президент Трамп сформулирует свою афганскую политику. Тогда и будем давать оценки", - цитирует его слова ТАСС.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану отметил, что США за последние 15 лет потратили в Афганистане почти $1 трлн, однако результаты этих усилий были негативными. Проблемы, с которым сталкивается Афганистан, беспокоят не только Россию, но и Китай, Иран, Пакистан и другие страны, имеющие влияние в регионе, отметил Кабулов. "Я предполагаю, что Дональд Трамп должен сделать что-то, чтобы изменить это", - сказал он.

Россию беспокоит, что согласно договоренностям с Афганистаном США имеют право использовать на территории этой страны девять крупных военных баз и около десятка баз, меньших по масштабам, несмотря на вывод из страны большей части американского воинского контингента, отметил спецпредставитель президента РФ. "Имея в качестве основы эту инфраструктуру, Америке понадобится от двух до четырех недель, чтобы разместить до 100 тыс. солдат на тех же самых базах", - сказал Кабулов. "Афганистан находится примерно в центре между тремя крупнейшими источниками запасов углеводородного сырья в мире - Персидским заливом, Каспийским морем и Центральной Азией", - отметил дипломат, объясняя стратегическую важность этой страны и интерес Соединенных Штатов к ней.

Специальный представитель президента РФ по Афганистану подчеркнул, что "между движением "Талибан" (запрещено в РФ) и афганским правительством должен быть установлен мир". Он уточнил, что Россия не выдвигает собственный план урегулирования конфликта в этой стране.

"Если не будут сделаны изменения в международных усилиях в Афганистане, направленных на улучшение его экономики, политической администрации и вооруженных сил, то у Афганистана вообще не будет будущего, он исчезнет, - сказал Кабулов. - Мы не хотим такого сценария, потому что со всех точек зрения это противоречит интересам моей страны и всего региона".