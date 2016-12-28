В Узбекистане руководителям госорганов построят служебное жилье

CA-NEWS (UZ) - В 2017-2018 годах в Узбекистане для руководителей хокимиятов и территориальных подразделений госорганов будут построены служебные жилые дома.

Как сообщили местные СМИ, соответствующее постановление президент Шавкат Мирзияев подписал 22 декабря. Однако сам документ пока не опубликован официально.

Согласно документу, служебные жилые дома для руководителей органов исполнительной власти на местах и территориальных подразделений государственных органов будут построены по специальному проекту.

Для руководителей Совета министров Каракалпакстана и хокимиятов областей, а также территориальных (областных) подразделений госорганов предусмотрено строительство одноэтажных пятикомнатных домов с участком 0,06 га, для руководителей хокимиятов районов (городов) и районных (городских) подразделений госорганов – двухэтажных четырехкомнатных сблокированных домов с участком 0,04 га и надворными постройками.

По предварительным подсчетам, всего будет построено 1682 жилых дома (в том числе 210 для руководителей областного уровня) стоимостью 312 миллиардов 400 миллионов сумов.

Служебные жилые дома для глав органов исполнительной власти на местах будут построены за счет местного бюджета, для руководителей территориальных подразделений Службы национальной безопасности (СНБ) – за счет госбюджета, для руководителей территориальных подразделений МВД, Министерства юстиции, Налоговой инспекции, Таможенного комитета и Генеральной прокуратуры – за счет собственных внебюджетных средств данных ведомств.