РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Китай запланировал «туалетную революцию» ради развития туризма

CA-NEWS (CA) - Власти Китая намерены устроить «туалетную революцию» ради роста турпотока в страну, сообщает Reuters.

Объявляя новый план для турсектора, власти Китая заявили, что инвестирует 2 трлн юаней ($290 млрд.) в область туризма до 2020 года.

Согласно плану в Китае до 2020 года отремонтируют и построят в общей сложности 100 тысяч общественных уборных. Причиной модернизации стали массовые жалобы на уровень гигиены в туалетах, расположенных в популярных туристических местах.

Китай также преобразит экономически отсталые промышленные города, в частности, на севере страны, сделав их привлекательными для путешественников. Власти нескольких населенных пунктов в КНР, где ранее добывали уголь, уже пытаются превратить территорию заброшенных шахт в парки.

Правительство КНР прогнозирует, что благодаря этим усилиям число иностранных туристов к 2020 году вырастет до 150 млн.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Бердымухамедов Гурбангулы Мяликгулыевич
Президент Туркменистана
Абдиев Бактыбек Кемелович
депутат Бишкекского городского кенеша (Республика - Ата-Журт), генеральный директор ОсОО «САБА»
Молдобаева Гульнара Аскарбековна
депутат Бишкекского городского кенеша (Республика - Ата-Журт)
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com