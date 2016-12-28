Китай запланировал «туалетную революцию» ради развития туризма

- Азия и мир, экономика
- 15:02, 28 декабря 2016
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- Обновлено: 15:48, 28 декабря 2016
CA-NEWS (CA) - Власти Китая намерены устроить «туалетную революцию» ради роста турпотока в страну, сообщает Reuters.
Объявляя новый план для турсектора, власти Китая заявили, что инвестирует 2 трлн юаней ($290 млрд.) в область туризма до 2020 года.
Согласно плану в Китае до 2020 года отремонтируют и построят в общей сложности 100 тысяч общественных уборных. Причиной модернизации стали массовые жалобы на уровень гигиены в туалетах, расположенных в популярных туристических местах.
Китай также преобразит экономически отсталые промышленные города, в частности, на севере страны, сделав их привлекательными для путешественников. Власти нескольких населенных пунктов в КНР, где ранее добывали уголь, уже пытаются превратить территорию заброшенных шахт в парки.
Правительство КНР прогнозирует, что благодаря этим усилиям число иностранных туристов к 2020 году вырастет до 150 млн.