В одной из афганских провинций арестован преступник, с сообщниками изувечивший кислотой четырех женщин

- На территории северной афганской провинции Кундуз полиция арестовала местного жителя, который в 2011 году вместе с сообщниками изувечил кислотой женщину и трех ее дочерей, сообщает местный телеканал Tolo.

По данным полиции, подозреваемый вместе со своими шестью братьями напал на супружескую пару с 3-мя дочерьми. Они изувечили лица женщин кислотой за отказ старшей дочери выйти замуж. Глава семьи, пытавшийся защитить родных, был жестоко избит нападавшими.

Жертвы тем временем обратились к правительству, с просьбой привлечь виновных к ответственности. «Правительство должно наказать их так, чтобы они могли понять, что я пережила в течение последних шести лет», - сказал один из пострадавших.

На момент нападения пострадавшим девушкам было 18, 14 и 13 лет.

Более 5 лет правоохранительные органы разыскивали его, и в итоге нападавший был задержан при попытке перебраться в Кабул,