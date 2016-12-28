В одной из афганских провинций арестован преступник, с сообщниками изувечивший кислотой четырех женщин
- Азия и мир, происшествия
- 15:25, 28 декабря 2016
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CA-NEWS (CA) - На территории северной афганской провинции Кундуз полиция арестовала местного жителя, который в 2011 году вместе с сообщниками изувечил кислотой женщину и трех ее дочерей, сообщает местный телеканал Tolo.
По данным полиции, подозреваемый вместе со своими шестью братьями напал на супружескую пару с 3-мя дочерьми. Они изувечили лица женщин кислотой за отказ старшей дочери выйти замуж. Глава семьи, пытавшийся защитить родных, был жестоко избит нападавшими.
Жертвы тем временем обратились к правительству, с просьбой привлечь виновных к ответственности. «Правительство должно наказать их так, чтобы они могли понять, что я пережила в течение последних шести лет», - сказал один из пострадавших.
На момент нападения пострадавшим девушкам было 18, 14 и 13 лет.
Более 5 лет правоохранительные органы разыскивали его, и в итоге нападавший был задержан при попытке перебраться в Кабул,
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