В Атырау скончался 32-летний депутат областного маслихата

В Атырау скончался депутат областного маслихата, руководитель Атырауского областного филиала "Жас Отан" Аскар Бопылдыков. Известие о кончине Tengrinews.kz подтвердил его коллега Юрий Кустадинчев.

Как стало известно, Бопылдыков скончался после продолжительной болезни. Похороны состоятся 30 декабря в родном крае. Друзья и соратники выражают слова соболезнований на его странице в Facebook.

"Потрясен трагичной вестью из Атырау, не могу поверить (...). Госслужащий Аскар Торебай (Бопылдыков - Прим. автора), у которого вся жизнь была впереди, покинул этот мир. У него было много планов, надежд, он был честным, уравновешенным, благородным человеком. Таких как Аскар мало (...) Всегда интересовался, как у меня дела, звонил. Весной я был в командировке в Атырау, тогда он мне позвонил попросить, чтобы я уделил полчасика времени для молодежи. Я не мог отказать ему и пришел на встречу с молодежью. Сейчас понимаю, что это была наша последняя встреча", - написал Ерлан Карин в своем Facebook.

Бопылдыков Аскар Торебайулы родился 19 декабря 1984 года в поселке Акжайык Махамбетского района Атырауской области. В 2006 году окончил Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова. Активно занимался общественной деятельностью. С 2013 года возглавил молодежное крыло "Жас Отан" в Атырауской области.



Был женат, у него остались двое детей.