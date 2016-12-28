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  28 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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В 2016 году в Средиземном море утонуло более 5 тысяч беженцев и мигрантов

CA-NEWS (CA) - В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) крайне обеспокоены ростом числа жертв среди беженцев и мигрантов, решившихся на поиск убежища и защиты в других странах.

Как сообщает Центр новостей ООН, многие из них прибегают к услугам контрабандистов и тонут в Средиземном море на пути в Европу. На прошлой неделе поступила информация о гибели в море более 100 человек. В целом в 2016 году в Средиземном море утонуло более 5 тыс. беженцев и мигрантов.

В последнее время границы пересекают огромные потоки людей, спасающихся от войн и преследований. Многие из них пытаются добраться до европейских стран по морю и погибают во время путешествия. Средиземное море становится самым опасным маршрутом из всех, которыми пользуются искатели убежища и мигранты.

По данным УВКБ, в 2016 году в Средиземном море погибали в среднем в день 14 беженцев и мигрантов - более пяти тысяч человек в год.

Для сравнения: в 2015 году в Европу по Средиземному морю приплыли более миллиона беженцев и мигрантов и погибли 3771 человек.

В УВКБ призвали все страны мира, и, в частности, государства Европейского союза обеспечить защиту беженцев, предоставлять легальные пути обращения за убежищем, в том числе путем расширения программ по переселению и воссоединению семей.

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