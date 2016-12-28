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  28 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Турция и Россия согласовали план перемирия в Сирии

CA-NEWS (CA) - Анкара и Москва пришли к соглашению о плане по распространению режима перемирия на всю территорию Сирии, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на осведомленные источники.

По информации агентства, план будет передан всем конфликтующим в Сирии сторонам, им будет предложено прекратить боевые действия с нуля часов 29 декабря 2016 года. Действие плана охватит все районы страны, где идут бои, однако он не будет распространяться на террористические организации.

В случае успеха соглашения о перемирии представители правительства и оппозиции Сирии приступят к обсуждению политического урегулирования конфликта. Переговоры, которые должны проходить при поддержке России и Турции, планируется провести в столице Казахстана Астане.

Представитель министерства иностранных дел Турции сказал, что пока не может прокомментировать эту информацию. Российский МИД пока не ответил на запрос Reuters.

Россия, Иран и Турция сообщили на прошлой неделе, что готовы способствовать согласованию перемирия после переговоров в Москве, где страны приняли декларацию о принципах, которые должна включать какая-либо договоренность.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник сказал, что сирийское правительство ведет консультации с оппозицией в преддверии возможных мирных переговоров, в то время как оппозиционная группа, поддерживаемая Саудовской Аравией, сообщила, что ничего не знает о переговорах, но поддерживает прекращение огня.

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