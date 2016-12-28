Этнические туркманы с северо-запада Ирака бегут через Сирию в Турцию

- Этнические туркманы, жители города Талль-Афар на северо-западе Ирака, бегут через Сирию в Турцию. Причина бегства - насилие ополченцев «Хашди Шаби», передает турецкий портал "Анадолу".

Большинство беженцев составляют женщины и дети. Представители турецких НПО, действующих в провинции Хатай, оказывают туркманам первую помощь. Беженцев обеспечивают горячим питанием и одеждой.

Глава одного из НПО, Рахди Варда, сообщил «Анадолу», что за последние две недели из района Талль-Афара в Турцию прибывало в среднем по 200-300 беженцев в день.

«Чтобы попасть в Турцию, туркманам приходится 40 дней идти пешком через Сирию. Мы делам все возможное, чтобы помочь этим людям», - отметил Варда.