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  28 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Этнические туркманы с северо-запада Ирака бегут через Сирию в Турцию
CA-NEWS (TM) - Этнические туркманы, жители города Талль-Афар на северо-западе Ирака, бегут через Сирию в Турцию. Причина бегства - насилие ополченцев «Хашди Шаби», передает турецкий портал "Анадолу".

Большинство беженцев составляют женщины и дети. Представители турецких НПО, действующих в провинции Хатай, оказывают туркманам первую помощь. Беженцев обеспечивают горячим питанием и одеждой.

Глава одного из НПО, Рахди Варда, сообщил «Анадолу», что за последние две недели из района Талль-Афара в Турцию прибывало в среднем по 200-300 беженцев в день.

«Чтобы попасть в Турцию, туркманам приходится 40 дней идти пешком через Сирию. Мы делам все возможное, чтобы помочь этим людям», - отметил Варда.

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