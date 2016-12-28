В Душанбе завершилось заседание таджикско-узбекской Межправкомиссии

- Узбекистан, политика
- 17:20, 28 декабря 2016
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Узбекская делегация была принята президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который передал послание президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с приглашением посетить Республику Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время.
Заседание прошло под председательством заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Рустама Азимова и первого заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Давлатали Саида.В рамках заседания был рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе основные параметры взаимодействия в сферах экономики и торговли, транспорта, промышленности, культуры, образования, спорта и здравоохранения.
Были обсуждены основные принципы и подходы к решению вопросов, связанных с наращиванием торгово-экономического оборота.
Стороны пришли к согласию и наметили ориентиры относительно решения этих и других вопросов.
Достигнута договоренность о проведении очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан в г.Ташкенте в 2017 году.