В Душанбе завершилось заседание таджикско-узбекской Межправкомиссии

- 27-28 декабря 2016 года в г.Душанбе состоялось 4-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан, сообщила пресс-служба МИД РУз.

Узбекская делегация была принята президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который передал послание президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с приглашением посетить Республику Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время.

Заседание прошло под председательством заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Рустама Азимова и первого заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Давлатали Саида.

В рамках заседания был рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе основные параметры взаимодействия в сферах экономики и торговли, транспорта, промышленности, культуры, образования, спорта и здравоохранения.

Были обсуждены основные принципы и подходы к решению вопросов, связанных с наращиванием торгово-экономического оборота.

Стороны пришли к согласию и наметили ориентиры относительно решения этих и других вопросов.

Достигнута договоренность о проведении очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан в г.Ташкенте в 2017 году.