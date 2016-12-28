Новый посол Турции в Узбекистане приступил к дипломатической службе

- 28 декабря министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Турции Ахмета Башара Шена.

Министр принял копию верительных грамот посла, сообщила пресс-служба МИДа.

В ходе состоявшейся беседы отмечалось, что в настоящее время между Узбекистаном и Турцией сложились конструктивные и открытые отношения, которые позволяют развивать сотрудничество на традиционно дружеской и партнерской основе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Об этом свидетельствуют успешные итоги узбекско-турецкой встречи на высшем уровне 17-18 ноября 2016 года в г.Самарканде. В данном контексте были обсуждены конкретные вопросы реализации достигнутых договоренностей.

На встрече также состоялся обмен мнениями относительно сроков и содержания предстоящих двусторонних контактов, в том числе межмидовских политконсультаций.