В Казахстане назначен новый министр национальной экономики

CA-NEWS (KZ) - Тимур Сулейменов назначен новый министр национальной экономики РК, сообщает пресс-служба Акорды.

Ранее этот пост занимал Куандык Бишимбаев.

Как сообщает официальный сайт премьер-министра РК, Бакытжан Сагинтаев представил коллективу Министерства национальной экономики нового главу ведомства и поблагодарил Бишимбаева за совместную работу.

Сагинтаев отметил профессиональный опыт Тимура Сулейменова и выразил уверенность, что под его руководством министерство продолжит эффективно выполнять поручения Главы государства.

Тимур Сулейменов родился 5 апреля 1978 года. Свою трудовую деятельность начал с должности главного консультанта в аудиторской компании "Эрнст энд Янг Казахстан". С 2009 по 2010 занимал пост вице-министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, был вице-министром экономического развития и торговли РК. Член коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике с февраля 2012.