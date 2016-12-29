В Казахстане сменился министр инотранных дел

CA-NEWS (KZ) - Назначен новый министр иностранных дел Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

"Указом главы государства Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович назначен министром иностранных дел Республики Казахстан и освобожден от должности Постоянного представителя РК при Организации Объединенных Наций. Назначить Абдрахманова Кайрата Кудайбергеновича министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций", - говорится на сайте Акорды.

Кайрат Абдрахманов родился 21 апреля 1964 года. С марта 2011 года - Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Республике Австрии, постоянный представитель Казахстана при международных организациях в городе Вене. Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Словении по совместительству.



В Акорде отметили, указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ерлан Идрисов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.





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