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  29 декабря 2016
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В Казахстане сменился министр инотранных дел

CA-NEWS (KZ) - Назначен новый министр иностранных дел Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

"Указом главы государства Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович назначен министром иностранных дел Республики Казахстан и освобожден от должности Постоянного представителя РК при Организации Объединенных Наций.  Назначить Абдрахманова Кайрата Кудайбергеновича министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций", - говорится на сайте Акорды. 

Кайрат Абдрахманов родился 21 апреля 1964 года. С марта 2011 года - Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Республике Австрии, постоянный представитель Казахстана при международных организациях в городе Вене. Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Словении по совместительству. 

В Акорде отметили, указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ерлан Идрисов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

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