Узбекистан и Таджикистан подписали протокол о возобновлении авиасообщения

- На заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Душанбе подписаны протоколы о возобновлении авиасообщения между Таджикистаном и Узбекистаном.

Узбекистан и Таджикистан достигли нескольких важных договоренностей, в том числе подписали протокол о возобновлении авиасообщения между столицами двух государств, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла в Душанбе Шокасыма Шоисламова.

В ходе заседания также были подписаны протоколы о понижающем коэффициенте на железнодорожные перевозки, а также о взаимных поставках продукции из Узбекистана в Таджикистан.

Стороны также договорились провести следующее заседание межправкомиссии в июне 2017 года в Ташкенте.