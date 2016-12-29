Узбекистан и Таджикистан подписали протокол о возобновлении авиасообщения
- Узбекистан, политика
- 8:34, 29 декабря 2016
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CA-NEWS (UZ) - На заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Душанбе подписаны протоколы о возобновлении авиасообщения между Таджикистаном и Узбекистаном.
Узбекистан и Таджикистан достигли нескольких важных договоренностей, в том числе подписали протокол о возобновлении авиасообщения между столицами двух государств, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла в Душанбе Шокасыма Шоисламова.
В ходе заседания также были подписаны протоколы о понижающем коэффициенте на железнодорожные перевозки, а также о взаимных поставках продукции из Узбекистана в Таджикистан.
Стороны также договорились провести следующее заседание межправкомиссии в июне 2017 года в Ташкенте.
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