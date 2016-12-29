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  29 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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ОБСЕ сообщила о хакерской атаке на организацию

CA-NEWS (CA) - Организация по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе заявила, что ее IT-системы пострадали от хакеров, и назвала это "серьезным инцидентом", который поставил под угрозу информационную безопасность организации.

По словам представителя ОБСЕ, об атаке стало известно в начале ноября. "Я не знаю, как долго это продолжалось, но это было очень серьезно", - сказал Би-би-си представитель организации.

По его словам, в результате конфиденциальность компьютерной системы ОБСЕ была "скомпрометирована и подвергнута опасности".

При этом в организации отказались строить предположения о том, могли ли стоять за атакой российские хакеры.

Ранее в среду французская газета Le Monde сообщила о кибератаке на ОБСЕ, ссылаясь на анонимного представителя разведки одной из западных стран. Источник высказывал предположения, что за атакой могут стоять российская хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bear.

Эта группы уже подозревалась в атаке на французский телеканал TV5, но еще больше известна благодаря утечкам информации о случаях разрешенного употребления допинга спортсменами.

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