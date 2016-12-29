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  29 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Цены на нефть продолжили рост, в фокусе реализация пакта ОПЕК

CA-NEWS (CA) - нефть Цены на нефть в среду продолжили рост четвёртую сессию подряд, подобравшись к пику середины 2015 года, внимание рынка при этом приковано к реализации соглашения ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи, вступающего в силу с 1 января, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,45 процента до $56,34 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались около отметки $54,05, на 0,28% выше предыдущего закрытия.

Трейдеры ждут малоактивных торгов в течение всей предновогодней недели. Нефтяные котировки выросли на 25 процентов с середины ноября благодаря надеждам на сокращение добычи странами-членами ОПЕК и сильным экономическим данным США.

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в картель государства ранее заключили первое соглашение с 2001 года о совместном сокращении добычи спустя почти год переговоров.

В рамках соглашения добытчики договорились снизить производство почти на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Основное бремя сокращения добычи взяла на себя лидер ОПЕК Саудовская Аравия.

"Ожидания смешанные, торги вялые, так что всё внимание будет сосредоточено на первых двух неделях января", – сказал аналитик CMC Markets Майкл Маккарти. "Любое отклонение от или противоречия вокруг (сделки) – и цены пойдут вниз", – добавил он.

Входящая в нефтекартель и богатая ресурсами Венесуэла сообщила накануне, что с 1 января начнёт сокращать добычу на 95.000 баррелей в сутки.

Не входящие в нефтекартель государства договорились снизить производство на 558.000 баррелей в сутки.

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