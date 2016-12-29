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  29 декабря 2016
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Задержан бывший советник Назарбаева, бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана
CA-NEWS (KZ) -

В Казахстане задержан экс-глава КНБ Дутбаев Нартай Нуртаевич, сообщает пресс-служба Комитета. Как отмечается, комитетом национальной безопасности РК осуществляется досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц государственных органов.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 185  ("Разглашение государственных секретов") и частью 3 статьи 362  ("Превышение власти и должностных полномочий") УК Республики Казахстан, задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич", - отметили в пресс-службе КНБ РК.

Указанные лица в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан водворены в следственный изолятор КНБ. По местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства.

Расследование продолжается, о его ходе и результатах будет сообщено дополнительно.

Нартай Нуртаевич Дутбаев родился 7 января 1965 года. Трудовую деятельность начал в 1978 году инженером института КазНИИ «Гипрофосфор».
В декабре 2001 году Указом президента Казахстана назначен председателем Комитета национальной безопасности РК. Генерал-лейтенант (2001)

22 февраля 2006 — подал в отставку в связи с причастностью сотрудников спецназа КНБ «Арыстан» к убийству экс-министра А.Сарсенбаева

В период с 2006 по 2008 — начальник Академии КНБ РК.

С 20 февраля 2008 года — советник Президента Республики Казахстан.

4 сентября 2008 года освобожден от должности советника Президента Республики Казахстан

С 25 сентября 2008 — 7 августа 2009 — вице-президент АО "Национальная атомная компания «Казатомпром».
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