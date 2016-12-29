Задержан бывший советник Назарбаева, бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана

В Казахстане задержан экс-глава КНБ Дутбаев Нартай Нуртаевич, сообщает пресс-служба Комитета. Как отмечается, комитетом национальной безопасности РК осуществляется досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц государственных органов.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 185 ("Разглашение государственных секретов") и частью 3 статьи 362 ("Превышение власти и должностных полномочий") УК Республики Казахстан, задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич", - отметили в пресс-службе КНБ РК.

Указанные лица в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан водворены в следственный изолятор КНБ. По местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства.

Расследование продолжается, о его ходе и результатах будет сообщено дополнительно.