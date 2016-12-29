Россия, Турция и Иран хотят разделить Сирию на зоны влияния, - Reuters

CA-NEWS (CA) - Сирия должна быть разделена на неофициальные зоны влияния региональных сил, а Башар Асад - остаться у власти как минимум на несколько лет в рамках проекта соглашения между Россией, Турцией и Ираном, сообщили Reuters источники.

Подобная договоренность сделает возможным существование региональных автономий внутри федерации, контролируемой алавитами, к которым принадлежит Асад, и пока находится в зачаточном состоянии, может измениться и потребует поддержки сирийского лидера и повстанцев, а в конечном счете - стран Персидского залива и США, сказали источники, знакомые с позицией России.

В рамках соглашения между тремя странами, полномочия Асада могут быть урезаны, сказали несколько источников. Россия и Турция позволят ему остаться у власти до следующих президентских выборов, а затем он передаст пост менее противоречивому алавитскому кандидату.

В этом еще предстоит убедить Иран, сказали источники. Но Асад в конце концов в любом случае уйдет, сохранив репутацию и получив гарантии для себя и своей семьи.

«Достичь окончательного соглашения будет трудно, но исходные позиции (сторон) изменились», - заявил в беседе с Reuters генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он также сообщил, что несколько кандидатур на замену Асаду уже обсуждались, но конкретных имен не назвал.

Главы внешнеполитических и оборонных ведомств России, Турции и Ирана встретились в Москве 20 декабря и приняли декларацию, устанавливающую принципы, на которых должно основываться любое соглашение в Сирии

По словам российских источников, первым шагом должно стать достижение общенационального перемирия, а затем начало переговоров. «Нашим приоритетом является не уход Асада, а победа над терроризмом», - сказал на условиях анонимности один высокопоставленный турецкий правительственный чиновник.

«Это не означает, что мы одобряем Асада. Но мы пришли к согласию. Когда «Исламское государство» будет уничтожено, Россия может оказать Турции поддержку в Сирии, с тем чтобы покончить с PПК (Рабочей партией Курдистана)», - отметил чиновник.

Ранее турецкое агентство Anadolu со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии, который будет передан сторонам конфликта. В случае успеха соглашения о перемирии режим Асада и оппозиция при содействии Москвы и Анкары проведут переговоры в столице Казахстана, указывало агентство.