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  29 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана исполнил желания трех школьников
CA-NEWS (KZ) -

Нурсултан Назарбаев, в рамках проекта "Напиши письмо Деду Морозу", исполнил желания трех школьников, сообщает пресс-служба Акорды.

Как отмечает Акорда, в рамках этого проекта, который реализуется АО "Казпочта" с 2014 года, каждый казахстанец может выбрать письмо ребенка и исполнить его желание. Второй год подряд Глава государства оказывает поддержку данному проекту и осуществляет мечты юных казахстанцев.

"В этом году Нурсултан Назарбаев исполнил желание Ардака Шалабаева из Павлодара, который написал письмо Деду Морозу с просьбой подарить ему билет на EXPO-2017. Достойное проведение международной выставки является одним из главных событий наступающего года. В этой связи Глава государства решил порадовать 11-летнего Ардака и подарил ему четыре билета на EXPO в Астане", - отмечает пресс-служба Акорды. 

Воспитанникам специальной школы-интерната из Махамбетского района Атырауской области Президент Казахстана подарил швейную машину для самостоятельного обучения, а также мячи, ракетки и другие спортивные предметы. 

"Письмо 6-летнего Нурислама Серикова из поселка Тасбогет Кызылорды также не осталось без внимания. Ему глава государства решил подарить детскую литературу и конструктор Lego. 

В целом акция "Напиши письмо Деду Морозу" является прекрасной возможностью для исполнения желаний юных казахстанцев в преддверии Нового года. Надеемся, что примеру главы государства последуют и другие казахстанцы, осуществив мечты тысяч ребятишек", - говорится в распространенной информации.

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Комментарии (1)
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almaz_boory
09:58, 29 декабря 2016
Сам президент на 3-подарка потянул... Уят деп ойлойм...
кто есть кто
Бердымухамедов Гурбангулы Мяликгулыевич
Президент Туркменистана
Абдиев Бактыбек Кемелович
депутат Бишкекского городского кенеша (Республика - Ата-Журт), генеральный директор ОсОО «САБА»
Молдобаева Гульнара Аскарбековна
депутат Бишкекского городского кенеша (Республика - Ата-Журт)
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