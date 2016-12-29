Forbes назвал самую кассовую актрису мирового кинопроката 2016 года

CA-NEWS (CA) - Актриса Скарлетт Йоханссон названа самой кассовой актрисой мирового кинопроката 2016 года по версии Forbes, сообщается на сайте журнала.

По данным издания, за последние 12 месяцев фильмы с ее участием, включая «Капитан Америка: Гражданская война» и фильм братьев Коэнов «Аве Цезарь!», совокупно собрали в мировом прокате $1,2 млрд.

Второе место в списке заняли актер Крис Эванс, сыгравший роль Капитана Америка, и Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека в том же фильме ($1,15 млрд.).

Также в список кассовых актеров попали Марго Робби ($1,1 млрд.), Эми Адамс ($1,04 млрд.), Бен Аффлек ($1,02 млрд.), Генри Кавилл с $870 млн., Райан Рейнольдс ($820 млн.) и Фелисити Джонс – фильмы с ее участием собрали $805 млн.

Ежегодный список Forbes составляется на основании данных сборов мирового кинопроката по версии сайта Box Office Mojo. При составлении списка не учитываются финансовые показатели в прокате анимационных фильмов, где были использованы голоса известных актеров. Самыми кассовыми актерами могут стать лишь исполнители главных ролей в фильмах.

В прошлом году этот список возглавлял Крис Прэтт, а в 2014 году - Дженнифер Лоуренс.